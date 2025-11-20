ปักหมุดรอชม!! “ฟอส-บุ๊ค” สวมบทบาทใหม่เคมีฟุ้ง ในซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” พร้อมลงจอทางช่อง ONE31 เริ่มตอนแรก 5 ธันวาคมนี้

เตรียมสืบความลับคดีปริศนาไปกับซีรีส์แนวลึกลับ โรแมนติก-ดราม่า เรื่องใหม่ล่าสุดจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับเรื่องราวสืบสวนสอบสวน เหตุฆาตกรรมที่เต็มไปด้วยปริศนา และชวนติดตามในทุกสิ่งที่เห็นและได้ยิน ที่พร้อมให้ทุกคนได้ร่วมค้นหาความจริงที่ถูกซ่อนไว้ กับซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ที่ได้ 2 นักแสดงหนุ่มสุดฮอต “ฟอส-จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค-กษิดิ์เดช ปลูกผล” กลับมาเสิร์ฟเคมีใหม่ที่น่าจับตาอีกครั้ง สวมบทบาทใหม่ถ่ายทอดอารมณ์และความสัมพันธ์ของตัวแสดงอย่างเข้มข้น โดย “ฟอส” รับบท “แทนคุณ” นักอาชญาวิทยามากความสามารถ ส่วน “บุ๊ค” รับบท “บทเพลง” นักข่าวอาชญากรรมที่ต้องตามหาคนรักท่ามกลางความทรงจำที่บิดเบี้ยว เสริมทัพด้วยนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง “แจน-พลอยชมพู ศุภทรัพย์, บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย, พลอยภัช-ภัชธร ธนวัฒน์, เกด-ธิญาดา พรรณบัว, ปุ๊-ปิยะมาศ โมนยะกุล, เจมี่-จุฑาพิชญ์ อินทร์จันทร์, เติ้ล-ตะวัน จารุจินดา ฯลฯ” กำกับโดย “ตะวัน จารุจินดา” และ “อริษา แวววรรณจิตร” งานนี้ผู้กำกับฯ ร่วมเล่นด้วย รับรองจะทำให้ผู้ชมต้องลุ้นระทึกไปพร้อมๆ กันอย่างแน่นอน
“บทเพลง” (บุ๊ค กษิดิ์เดช) เด็กหนุ่มที่สูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุ ได้รับไดอารี่ปริศนา ที่บอกว่าเขามีคนรักในอดีต อย่าง “แทนคุณ” (ฟอส จิรัชพงศ์) แต่เมื่อได้พบกัน บทเพลงกลับรู้ได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ “แทนคุณ” คนรักของเขา! “บทเพลง” จึงใช้เหตุฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นในวันที่เขาได้เจอแทนคุณ เข้าไปใกล้ชิดเพื่อสืบหาความจริง และนั่นทำให้เขาประทับใจและหวั่นไหวให้กับ “แทนคุณ” คนนี้เข้าจนได้! ความรักที่ยังเป็นความลับครั้งนี้จะถูกคลี่คลายแบบไหน? เรื่องราวของ “บทเพลง” และ “แทนคุณ” จะเป็นอย่างไร? ห้ามพลาด
พบกับซีรีส์ “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ Melody of Secrets” ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง ONE31 และรับชมย้อนหลังทาง Viu เวลา 22:30 น. เริ่ม 5 ธันวาคมนี้ และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV