ไอคอนสยาม เชิญคนไทยฉลอง 7 ปี พร้อมรางวัลระดับโลก แจก E-GIFT CARD 700 บาท 10,000 สิทธิ์ มูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ประกาศจัด “Amazing Thailand Countdown 2026” ตอกย้ำประเทศไทยเป็นหนึ่งในงานเคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดของโลก

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เชิญคนไทยร่วมฉลองรางวัลโครงการทรงอิทธิพลระดับโลกจาก MAPIC AWARDS 2025 พร้อมฉลองครบรอบ 7 ปี แจก SIAM E-GIFT CARD มูลค่า 700 บาท จำนวน 10,000 สิทธิ์ และเสื้อยืด Limited-Edition 3,000 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท
• ผนึกกำลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและพันธมิตรจัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2026 ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” ยกระดับงานเคานต์ดาวน์ประเทศไทยเป็น Global Festival Landmark มั่นใจกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวช่วงสิ้นปี
• ความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ การแสดงโดรน เพื่อน้อมถวายความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จาก Crostars (โครสตาร์ส) ผู้นำด้านโชว์โดรนระดับโลกจากจีน และการแสดงพลุรักษ์โลก ความยาว 1,400 เมตร ยาวที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผู้กำกับพลุมือรางวัลระดับโลกจากญี่ปุ่น
• ขนทัพศิลปินไอคอนิกระดับโลก นำโดย Mark Tuan (มาร์ค ต้วน) ปะทะสุดยอดไอคอนิกไทย รวมกว่า 200 ศิลปินดัง สร้างปรากฏการณ์บันเทิงสุดอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมายให้กับผู้ชมทุกคน
• ตอกย้ำศักยภาพให้ประเทศไทยยืนหนึ่งเป็น Global Countdown Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
• งาน “Amazing Thailand Countdown 2026” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ ไอคอนสยาม
คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวถึงการจัดงานฉลอง 7 ปีว่า ไอคอนสยาม เชิญชวนคนไทยร่วมฉลองความเป็นเลิศของไทยบนเวทีโลก หลังคว้ารางวัลโครงการทรงอิทธิพลระดับโลก MAPIC AWARDS 2025 พร้อมฉลองครบรอบ 7 ปีอย่างยิ่งใหญ่ แจก SIAM E-GIFT CARD มูลค่า 700 บาท จำนวน 10,000 สิทธิ์ และเสื้อยืด ICONSIAM Limited Edition กว่า 3,000 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ไอคอนสยามประกาศจับมือ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรุงเทพมหานคร, หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และพันธมิตรทุกภาคส่วน จัดงาน “Amazing Thailand Countdown 2026 มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” เพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะหนึ่งในงานเคานต์ดาวน์ที่ดีที่สุดของโลก และเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงไฮซีซัน ทั้งภาคธุรกิจริมแม่น้ำเจ้าพระยา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
“งาน Amazing Thailand Countdown 2026 เป็นมหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์เพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เกิดขึ้นจากพลังความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่จากพันธมิตรผู้ร่วมสนับสนุน อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โกลเด้น ทอร์เก้น จำกัด, บริษัท ปุริ จำกัด, โรงพยาบาลสมิติเวช, บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติตอล จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็น.เอ.พี.เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด และสายการบิน สตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ โดยนำความเป็นที่สุดของโลกมาบรรจบกับความเป็นที่สุดของไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ให้ทุกคนได้สัมผัสกับเฟสติวัลระดับโลก เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็น Global Destination และเสริมแกร่งให้ประเทศก้าวสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ พร้อมสะท้อนพลัง Soft Power ของไทยในการสร้างเทศกาลระดับนานาชาติที่ขยายผลทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นกระแสการเดินทางในช่วงไฮซีซัน เพิ่มการใช้จ่ายด้านท่องเที่ยวของทั้งนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศให้มากขึ้น มหาปรากฏการณ์ Amazing Thailand Countdown 2026 จึงไม่เพียงเป็นงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เวทีโลก ทั้งด้านภาพลักษณ์ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ” คุณสุพจน์ กล่าวเพิ่มเติม
ด้าน ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “ความสำเร็จตลอดหลายปีที่ผ่านมาคือบทพิสูจน์ว่างาน Amazing Thailand Countdown ไม่ใช่เพียงงานเทศกาลส่งท้ายปี แต่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่ Global Destination อย่างเต็มตัว สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติในด้านการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experiential Tourism) ที่มุ่งหวังให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำกับประสบการณ์ทางวัฒนธรรม วิถีไทย และความงดงามของกรุงเทพฯ ผ่านโค้งน้ำเจ้าพระยาของไอคอนสยาม โดยครั้งนี้ Amazing Thailand Countdown 2026 ได้ต่อยอดความสำเร็จจากปีก่อน ๆ ด้วยการผนึกพลังแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยให้ประจักษ์ต่อสายตาโลก ว่าเราไม่เพียงมีวัฒนธรรมดั้งเดิมที่งดงาม แต่ยังมีความร่วมสมัย มีพลังดึงดูดในหลากหลายมิติให้คนทั่วโลกปักหมุดมาเยือน ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับประเทศไทยให้เปล่งประกายบนเวทีการท่องเที่ยวโลก”
ด้าน คุณณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยว่า “Amazing Thailand Countdown ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้แคมเปญ ‘Thailand: The Great Celebration Destination’ ที่ช่วยกระตุ้นกระแสการเดินทางในช่วงปลายปี และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นได้จากความสำเร็จจากครั้งล่าสุดที่ผ่านมา Amazing Thailand Countdown 2025 ที่สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 55 ล้านบาท กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกที่พิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายเคานต์ดาวน์ระดับโลก และในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเชื่อมั่นว่างาน Amazing Thailand Countdown 2026 จะยังคงเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่จะช่วยปลุกการท่องเที่ยวปลายปีให้คึกคัก และส่งผลเชิงเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม โดยคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติภาพรวมทั้งประเทศช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 ในช่วงวันที่ 28 -31 ธันวาคม 2568 ไม่น้อยกว่า 500,000 คน โดยอ้างอิงจากปีที่ผ่านมา”
ดร.กฤษณะ วจีไกรลาศ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงบทบาทของงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยว่า “ช่วงโค้งสุดท้ายของปีนับเป็นช่วงเวลาสำคัญของการจับจ่ายและการเดินทาง จะเห็นได้ว่าตลาดท่องเที่ยวปลายปีมีอัตราการเติบโตดีต่อเนื่องทุกปี และเป็นแรงส่งสำคัญต่อรายได้รวมของประเทศ การจัดงาน Amazing Thailand Countdown ที่ไอคอนสยาม ไม่เพียงสร้างประสบการณ์ระดับนานาชาติให้กับนักท่องเที่ยว ยังมีส่วนช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ สร้างรายได้ให้กับธุรกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และบริการริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงธุรกิจโดยรอบอย่างกว้างขวาง ถือเป็นกลไกสำคัญในการกระจายเม็ดเงินท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย ทั้งผู้ประกอบการรายใหญ่และธุรกิจชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับปีนี้ จากแนวโน้มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฟื้นตัวอย่างก้าวกระโดด และความนิยมของกิจกรรมเฉลิมฉลองระดับนานาชาติริมแม่น้ำเจ้าพระยา คาดว่าการจัดงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ที่ไอคอนสยาม จะยิ่งส่งผลทางเศรษฐกิจมากขึ้น สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนให้ธุรกิจโดยรอบ ทั้งในพื้นที่ริมแม่น้ำและธุรกิจบริการในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งเสริมความแข็งแรงให้ตลาดท่องเที่ยวเทศกาลปลายปีของไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในช่วงต้นปี 2569 ด้วย”
มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก
สำหรับงาน “Amazing Thailand Countdown 2026” กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED - มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” โดยความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดจนรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่จากพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมสร้างปรากฏการณ์เฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ระดับโลกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ภายในงานพบกับประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ทั้ง
• 4D Sky "In Eternity Reverence" to Honor Her Majesty The Queen Mother เพื่อน้อมถวายความอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งแรกของโลกกับการรวมพลังครั้งสำคัญ สร้างสรรค์โชว์สุดยิ่งใหญ่ 4 มิติเหนือท้องฟ้า ด้วยการแสดงพลุรักษ์โลก ผสานโดรน และไพโรเทคนิคสุดอลังการ เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา จาก Crostars (โครสตาร์ส) ผู้นำด้านโชว์โดรนระดับโลกจากจีน, และ Okuchi Yoshimasa (โอคุจิ โยชิมาสะ) ผู้กำกับการแสดงพลุรักษ์โลกมือรางวัลระดับโลกจากญี่ปุ่น เต็มอิ่มกว่า 20 นาที ในค่ำคืนส่งท้ายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2568
• The Unrivaled Global Performance: Where The Best of Thailand Meets The Best of The World ค่ำคืนแห่งความยิ่งใหญ่ เมื่อสิ่งที่ดีที่สุดของไทยและโลกมาบรรจบกัน กับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษจากศิลปินระดับโลกมาสร้างสรรค์โชว์ร่วมกับศิลปินไอคอนิกของไทย เพื่อถ่ายทอดโมเมนต์แห่งตำนานและมอบประสบการณ์ความบันเทิงเหนือความคาดหมาย ที่ผู้ชมทั่วโลกจะไม่มีวันลืม ในค่ำคืนส่งท้ายปี วันที่ 31 ธันวาคม 2568
• The Unrivaled Global Celebration - Endless Riverfront Entertainment Arena ที่สุดของมหาปรากฏการณ์ความบันเทิงระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับความสนุกแบบไร้ขีดจำกัด ที่เกิดขึ้นที่ไอคอนสยามเท่านั้น กับ The Largest Riverfront Dance Arena เนรมิตริเวอร์ พาร์ค เป็นฟลอร์เต้นรำที่ใหญ่ที่สุด พร้อมบรรยากาศสุดมันส์จากดีเจชื่อดัง ให้ทุกคนปลดปล่อยจังหวะแห่งความสุขได้เต็มที่ และศิลปินแถวหน้าของไทยกว่า 200 ชีวิต อาทิ เก่ง–น้ำปิง, หลิงหลิง–ออม, ซี–นุนิว, เติ้ล–เฟิร์สวัน, BUS because of you i shine, Proxie, เจฟ ซาเตอร์, Bodyslam, Slot Machine, Three Man Down, Y2Z, 4EVE, PiXXiE, ATLAS, DEXX, URBOYTJ, CIR*CRL, The 52 Area, CD x Nara และ DJ Paul Sirisant, DMD BOYS, XEBIS ENTERTAINMENT, Laz1, ศิลปินจากค่าย I AM และ WAYDAY พร้อมด้วยศิลปินจาก PROJEXT52 ลีซอ ธีรเทพ, ANGEL ANGIE, ฟลุ๊คจ์ พงศภัทร์ และ DRiPA
ร่วมโมเมนต์ระดับโลกในงาน Amazing Thailand Countdown 2026
ไอคอนสยามขอมอบความสุขส่งท้ายปี ให้แก่สมาชิก ONESIAM เพื่อรับบัตรเข้าร่วมงาน Amazing Thailand Countdown 2026 ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 หลากหลายวิธีตั้งแต่วิธีที่ง่ายที่สุดอย่างการ Walk In การช็อป การสะสมยอดใช้จ่าย การร่วมสนุกผ่านร่วมกิจกรรมออนไลน์ ไปจนถึงสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิก โดยสามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์เข้าร่วมงานเพิ่มเติมได้ทาง www.iconsiam.com หรือ Facebook: ICONSIAM
เตรียมพบกับมหาปรากฏการณ์เฉลิมฉลองส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทย Amazing Thailand Countdown 2026 ภายใต้แนวคิด “A GLOBAL PHENOMENAL CELEBRATION AT THE ICON UNRIVALED – มหาปรากฏการณ์เคานต์ดาวน์ ผนึกกำลังสุดยิ่งใหญ่ ฉลองไทยสะกดโลก” เฟสติวัลระดับโลกที่ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ นำเสนอสุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ระหว่างวันที่ 27-31 ธันวาคม 2568 นี้ ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม หรือเลือกรับชมผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐ ทีวี ช่อง 32HD, ช่อง one31 และช่อง GMM25 หรือช่องทางออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ก ไทยรัฐออนไลน์, ช่อง one31, The Standard, ข่าวสด, มติชน และ Feed โดยจะถ่ายทอดสดให้รับชมพร้อมกันตั้งแต่เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป และช่องทางออนไลน์ของไอคอนสยาม Facebook และ YouTube ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1338