จุดไฟแซ่บลุกโชน!! “ออฟ-กัน-ดิว” ขยี้ลีลา เต๊าะ อ่อยแพรวพราว แฟนๆ ใจเต้นเคลิ้มเกินต้าน ประเดิมตอนแรกซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ”

เปิดบาร์ “BURNOUT” ตอนแรกก็จุดไฟแซ่บจนลุกโชน กับซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” เมื่อเหล่าคนหมดใจ…จุดไฟ รักกัน จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของ เมืองไทย กับการพบกันอีกครั้งของ 2 นักแสดงคู่ฮอตตลอดกาล “ออฟ จุมพล อดุลกิตติพร” และ “กัน อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์” ที่คราวนี้จับมือหนุ่มฮอต “ดิว จิรวรรตน์ สุทธิวณิชศักดิ์” รวมแก๊งคนหมดไฟ ทำเอาแฟนๆ นั่งจิกเบาะทั้งลุ้นและเคลิ้มไปกับลีลาของ 3 หนุ่มที่แข่งกันเต๊าะ และ อ่อย กันตลอดเรื่องว่าใครจุดไฟเก่งกว่ากัน ในงาน “Burnout Syndrome Begins” พร้อมด้วยผู้กำกับฯฝีมือเยี่ยม “พี่นุชชี่ อนุชา บุญยวรรธนะ” มาร่วม พูดคุยมาร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากเหล่า นักแสดงที่เตรียมมามอบให้แฟนๆ ได้เคลิ้มเกินต้าน เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2568 ที่ ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยาม ภาวลัย Paragon Cineplex ที่ผ่านมา
เปิดเวทีปลุกไฟในตัวด้วยเพลงหวานๆ “เรียกว่ารักได้ไหม” (Is This Love) จาก “ออฟ” ต่อด้วยเพลง “มากกว่าที่รัก” (More Than Words) จาก“กัน” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” ขึ้นกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ พร้อมแสดงความยินดีกับ “ออฟ-กัน” ครบรอบ 10 ปีงานนี้ “ก๊อตจิ” เลยให้ ทั้งคู่พูดความรู้สึกถึงกันและกันที่อยู่ด้วยกันมาตลอดและถ่ายรูปวันครบรอบเก็บเป็นที่ระลึก พร้อมย้อนความ ทรงจำกับซีรีส์ที่เล่นด้วยกันมาทั้งหมด 8 เรื่องด้วยการถ่ายรูปตามโปสเตอร์ซีรีส์แต่ละเรื่อง เริ่มด้วยเรื่องแรกที่ทำ ให้ทั้งคู่มาเจอกัน “รุ่นพี่ Secret Love Puppy Honey” และเรื่องแรกปังมาก เรื่องที่สองเลยตามมาติดๆ “รุ่นพี่ Secret Love 2Puppy Honey สแกนหัวใจนายหมอหมา” ไปกันต่อกับโปรเจกต์ “OurSkyy ตอน ปิ๊กโรม” เรื่องที่ 4 เรื่องนี้หลายคนยังจำตำนานไอ้ค่ายได้ดี ใน“ทฤษฎีจีบเธอ Theory of Love” เรื่องที่ 5 ศูนย์รวมความอลเวง “คนละทีเดียวกัน I’m Tee, Me Too” เรื่องที่ 6 เรื่องนี้พลิกบทบาทมากๆ กับ “Not Me เขา..ไม่ใช่ผม” เรื่องที่ 7 พี่หมอกับน้องเชฟ “Cooking Crush อาหารเป็นยังไงครับหมอ” เรื่องที่ 8 ความรักในออฟฟิศ “The Trainee ฝึกงานเทอมนี้ รักพี่ได้มั้ย” และเรื่องล่าสุด “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” เมื่อเหล่าคน หมดใจ…จุดไฟ รักกัน ทำเอาแฟนๆ อิ่มอกอิ่มใจ อินฟินกับเคมีทำลายล้างของ “ออฟ-กัน” ไปตามๆ กัน
จากนั้นเชิญ “ดิว” ขึ้นมาร่วมพูดคุยถึงความพิเศษของปกนิยายและรูปประกอบสวยๆ ในหนังสือที่มาจาก ฝีมือการวาดของ “ดิว” ต่อด้วยพูดคุยถึงคาแรกเตอร์ตัวละครที่แต่ละคนได้รับ กับเรื่องราวรักสามเส้าและทีเด็ด ความลับของตัวละครแต่ละตัวที่ปกปิดเอาไว้ ด้วยการเชิญผู้กำกับฯ “พี่นุชชี่” ขึ้นมาร่วมพูดคุย ถึงเบื้องหน้าและ เบื้องหลังในการทำงาน กับเสียงชื่นชมทั้งเรื่องภาพและเพลง การตัดต่อที่อาร์ตมาก รวมถึงคาแรกเตอร์ของ นักแสดงทั้งสามคนที่ฉีกไปจากเรื่องก่อนๆ ทีมงานเลยรวบรวมซีนที่ถูกแคปไปแซวในโซเชียลมาให้ดูหลายซีน ส่วนหลังกล้อง “พี่นุชชี่” ก็เม้าท์มอยความประทับใจ กับ ภาวะน่ารักเกินของ “กัน” ภาวะหน้าเกร็งของ “ออฟ” และภาวะหน้าแกล้งของ “ดิว” จากนั้นทั้งหมดถ่ายรูปรวมเก็บเป็นความทรงจำ ก่อนที่จะไปรับชมซีรีส์ตอนแรก พร้อมกัน ซึ่งตลอดการรับชมก็เรียกเสียงกรี๊ดและเสียงฮือฮาจากแฟนๆ เป็นระยะ บางซีนทำเอาคนดูทั้งใจเต้น ทั้งเคลิ้มจนเกือบลืมหายใจ ก่อนจะส่งท้ายความสุขด้วยโชว์จาก “ออฟ-กัน” กับเพลงประกอบซีรีส์ “My Forever” ส่งแฟนๆ กลับบ้านด้วยความอบอุ่นประทับใจ
ติดตามชมซีรีส์ "Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ" ทุกวันพุธเวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอปiQIYI และเว็บ iQ.com