ครั้งแรกกับการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของ ‘SARAN’ กับการรวบรวมศิลปินตัวแรงแห่งยุค มารวมกันไว้ที่นี้ ANOTHER WORLD: THE SANCTUARY CONCERT

SARAN หรือ สรัล มณีโชติ แรปเปอร์ชื่อดังมากความสามารถเจ้าของรางวัล Most streamed artists of 2024 on Spotify Thailand และ #3 Local Artist of the Year 2024 จาก IFPI Thailand และนักแต่งเพลงภายใต้โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย มาในบทบาทใหม่ในฐานะผู้จัดงาน และศิลปินภายใต้ธีมงานที่มีชื่อว่า "ANOTHER WORLD: THE SANCTUARY CONCERT" ที่กำลังจะจัดขึ้นปีหน้า วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ณ Thunder Dome เมืองทองธานี ในครั้งนี้เจ้าตัวยังได้ลงรายละเอียดกับงานทุกอย่างด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเวที, ฉาก, คอนเซปต์ และงานโปรดักชั่นในทุกมิติ เพื่อมอบประสบการณ์คอนเสิร์ตสุดพิเศษที่สมบูรณ์แบบในแบบฉบับเฉพาะตัวให้กับแฟนๆ ทุกคน
ในงานนี้แฟนๆ จะได้ฟังเพลงฮิตติดชาร์ตมากมายอย่างกันสดๆ ไปพร้อมกัน รวมไปถึงยังขนทัพศิลปินไม่ว่าจะเป็น จากเพื่อนกลุ่ม DIEOUT เช่น Z9, BLVCKHEART, THAOWAN, 2T FLOW, 2K, 1ST, THE BESTS, P6ICK, SEXSKI และอีกมากมาย รวมทั้งเปิดไลน์อัพสุดเดือดที่ประกอบไปด้วย วงร็อครุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง ONLY MONDAY และ LITTLE JOHN ตามมาด้วยแรปเปอร์ระดับเบอร์ต้นของเมืองไทยอย่าง YOUNGOHM และตำนานวงร็อคของไทย SILLY FOOLS นี่คือเวทีเดียวที่รวมทุกความมันส์เอาไว้ด้วยกันในครั้งนี้
ประกาศศักดาอย่างยิ่งใหญ่ "ANOTHER WORLD: THE SANCTUARY CONCERT" งานที่จะพาคุณเดินทางผ่านประตู Sanctuary ไปสู่ค่ำคืนแห่ง "Another World" ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ Thunder Dome เมืองทองธานี โดยสามารถกดสั่งซื้อบัตรได้แล้วทาง ALLTICKET หรือที่ Counter Service All Ticket 7-Eleven ทุกสาขา พร้อมกันวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้
สำหรับ โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ไม่เพียงเป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เพลงระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเป็นพันธมิตรที่ช่วยศิลปินและนักแต่งเพลงอย่างครบวงจร ด้วยเครือข่ายมืออาชีพกว่า 50 สาขาทั่วโลก ดูแลการเก็บค่าลิขสิทธิ์ ประสานงานด้านสิทธิ์การใช้เพลง และสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ค่ายเพลง ศิลปิน และนักแต่งเพลงไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืน โซนี่ มิวสิค พับลิชชิ่ง ประเทศไทย ยังคงมุ่งมั่นผลักดันศิลปินไทยในทุกมิติ เพื่อให้ผลงานของพวกเขาเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีระดับโลก!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับค่ายเพลง ศิลปิน และนักแต่งเพลง
อีเมล: contact.th@sonymusicpub.com เว็บไซต์: https://www.sonymusicpub.com/