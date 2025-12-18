TNN ช่อง 16 ผนึกรัฐ–เอกชน จัดสัมมนา “Thailand Confidence 2026” ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน

สถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง 16 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านข่าวคุณภาพอันดับหนึ่งที่ “ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง”จัดงานสัมมนาระดับชาติ “Thailand Confidence 2026: ขับเคลื่อนความเชื่อมั่นสู่อนาคต” ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์ โดยมี นายองอาจ ประภากมล หัวหน้าสายงานทรูวิชั่นส์ และมีเดีย บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย นิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด เป็นประธานเปิดงานและกล่าวต้อนรับ
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยย้ำว่า แม้ประเทศจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง แต่เศรษฐกิจไทยจำเป็นต้องเดินหน้าต่ออย่างต่อเนื่อง ภายใต้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ “Quick Big Win” ที่ดำเนินการแล้วกว่า 99% ซึ่งคาดว่าจะช่วยพยุงเศรษฐกิจในปี 2568 ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 2% ขณะที่นโยบายที่ได้รับการอนุมัติแล้ว เช่น การแก้หนี้ครัวเรือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการท่องเที่ยว ยังคงเดินหน้าต่อไปได้
งานนี้ยังมีเวทีเสวนาในหัวข้อ “Rebuilding Confidence, Rebuilding Thailand: เส้นทางสู่เศรษฐกิจที่แข็งแรงและยั่งยืน” ซึ่งสะท้อนมุมมองจากหน่วยงานเศรษฐกิจสำคัญ โดย นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ชี้ว่า เศรษฐกิจไทยปีนี้แม้ไม่ถดถอยแต่มีแนวโน้มชะลอตัว คาดเติบโต 2.1–2.2% ขณะที่การส่งออกแม้ปรับลดลงในบางช่วง แต่ภาพรวมยังเดินหน้าต่อได้ ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ชี้ถึงความจำเป็นในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ลดการพึ่งพาอุตสาหกรรมดั้งเดิม และเร่งลงทุนด้าน Cloud Computing และ Big Data เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะยาว
ร่วมด้วย ดร.ณพพงศ์ ธีระวร ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ระบุว่า SME เผชิญปัญหาหนี้สินและการเข้าถึงแหล่งทุน โดยเฉพาะกลุ่ม Micro กว่า 90% ยังเข้าไม่ถึงมาตรการรัฐ แม้โครงการ คนละครึ่งพลัส ช่วยกระตุ้นความเชื่อมั่นระยะสั้นได้บ้าง แต่ยังต้องปรับปรุงเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว ขณะที่ รศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัล การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ (DEIIT) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ชี้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมือง ทุนสีเทา และการขาดเสถียรภาพเชิงนโยบาย เป็นอุปสรรคต่อความเชื่อมั่นและการลงทุน พร้อมเสนอให้เร่งยกระดับกฎหมายและทักษะแรงงานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI
ช่วงบ่ายมีเวที “Women of Confidence : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความเชื่อมั่นของผู้นำองค์กร” นำเสนอบทบาทผู้นำหญิงในภาคธุรกิจ ตั้งแต่อุตสาหกรรมสุขภาพ เทคโนโลยีการผลิต ไปจนถึงค้าปลีกสมัยใหม่ โดยสะท้อนความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยี และความเข้าใจผู้บริโภคเชิงลึก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันขององค์กรไทยในเวทีโลก นำโดย ดร.อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, นางสาวกัลยาณี คงสมจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีเคเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด และนางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
การจัดสัมมนา “Thailand Confidence 2026” ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แต่ยังสะท้อนบทบาทของ TNN ช่อง 16 ในการเป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อมโยงพลังจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางอนาคตเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนทั้งนี้ สามารถรับชมคลิปสัมมนาย้อนหลังทางเว็บไซต์ www.tnnthailand.com และทาง Youtube ของ TNN ช่อง16