Live! SONDHI TALK : ราชวงศ์จักรี การทูตสุดล้ำลึก กระชับ “มิตรภาพไทย-จีน” - มิสยูนิเวิร์สกับ “จักรวาลสีเทา” - เปิดลับ “พิมพ์วิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง

วันนี้ (21 พ.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- ราชวงศ์จักรี การทูตสุดล้ำลึก กระชับ “มิตรภาพไทย-จีน”
- มิสยูนิเวิร์สกับ “จักรวาลสีเทา”
- เปิดลับ “พิมพ์วิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.320
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep320 (live)เปิดลับ “พิมวิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง Ep320 (live)
SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep320 (live)
“พิมวิไล” พยานเอกบิ๊กโจ๊ก มือส่งส่วยหรือเจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง
สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2025