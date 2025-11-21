xs
xsm
sm
md
lg

Live! SONDHI TALK : ราชวงศ์จักรี การทูตสุดล้ำลึก กระชับ “มิตรภาพไทย-จีน” - มิสยูนิเวิร์สกับ “จักรวาลสีเทา” - เปิดลับ “พิมพ์วิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (21 พ.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น

- ราชวงศ์จักรี การทูตสุดล้ำลึก กระชับ “มิตรภาพไทย-จีน”
- มิสยูนิเวิร์สกับ “จักรวาลสีเทา”
- เปิดลับ “พิมพ์วิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง

ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.320

SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep320 (live)เปิดลับ “พิมวิไล” เจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง Ep320 (live)

SONDHITALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep320 (live)
“พิมวิไล” พยานเอกบิ๊กโจ๊ก มือส่งส่วยหรือเจ้าแม่เว็บพนันตัวจริง

สมัครสมาชิก membership ความจริงมีหนึ่งเดียว ช่อง SONDHITALK บน YouTube : https://www.youtube.com/@sondhitalk/join
• ติดต่อสอบถามได้ที่ Line : @sondhitalkโพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2025


กำลังโหลดความคิดเห็น