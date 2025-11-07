Live! SONDHI TALK : ส้มอม “เทา” - คนดังนั่งเทียน - ตอกฝาโลง “ประธานกสทช.“ เถื่อน

วันนี้ (7 พ.ย.) นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ได้ไลฟ์สด “SONDHI TALK” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ คุยทุกเรื่องกับสนธิ ช่องยูทูป Sondhitalk หรือ Sondhitalk (ช่องสำรอง) โดยสิ่งที่จะเล่าในวันนี้เป็น
- คนดังนั่งเทียน
- ตอกฝาโลง “ประธานกสทช.“ เถื่อน
- ส้มอม “เทา”
ติดตามได้ใน SONDHI TALK : ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง Ep.318
พรรคประชาชนกับแคมเปญ “มีเรา ไม่มีเทา” วาทะกรรมหาเสียง หรือ เป็นแค่เกมการเมือง
โพสต์โดย คุยทุกเรื่องกับสนธิ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2025