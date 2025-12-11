JUBILE จับมือพันธมิตรลุยตลาดลักชัวรีไทยด้วย Experience-driven Growth

ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์แบรนด์สู่ยุค “Experience-Driven Growth” ปักธงยกระดับประสบการณ์พรีเมียมของลูกค้าไทยสู่มาตรฐานระดับสากล พร้อมจับมือพันธมิตรหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างอีโคซิสเต็มลักชัวรีรูปแบบใหม่ที่สะท้อนความต้องการของลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูงในยุคปัจจุบันที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสะท้อนตัวตนของผู้บริโภค โดยผสานงานฝีมือคุณภาพสูง นวัตกรรม และบริการเฉพาะบุคคลเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับมาตรฐานความลักชัวรีของอุตสาหกรรมเพชรไทยสู่ระดับใหม่
นางสาวอัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JUBILE เผยว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดลักชัวรีในปัจจุบันทำให้แบรนด์ต้องก้าวข้ามกรอบของ “สินค้า” ไปสู่ “ความหมาย” ที่ลูกค้าค้นหา “ผู้บริโภคกลุ่มลักซ์ชัวรี่ไม่ได้มองหาความหรูหราเพียงในระดับวัตถุ แต่เลือกสิ่งที่สะท้อนตัวตน ความหมาย และความใส่ใจในรายละเอียด ยูบิลลี่จึงพัฒนาประสบการณ์ การบริการ และงานออกแบบที่ประณีตเฉพาะบุคคล (Customization) มากขึ้น เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและแบรนด์เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและลึกซึ้ง”
“พฤติกรรมผู้บริโภคยุคลักชัวรี 4.0 ไม่ได้เลือกแบรนด์จากสินค้าอย่างเดียว แต่เลือกจากประสบการณ์ทั้งหมดที่แบรนด์สร้างขึ้น เราจึงเดินหน้า Experience-Driven Growth เพื่อส่งมอบคุณค่าเหนือความคาดหมาย ตั้งแต่วินาทีแรกที่ลูกค้าสัมผัสแบรนด์ จนถึงทุกช่วงเวลาที่เป็น Precious Moments ของชีวิต”
กลุ่ม High Net Worth และกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับ “คุณภาพเหนือราคา”
“เมื่อสินค้าเครื่องประดับสามารถเติมเต็มอารมณ์และมีความหมายต่อช่วงเวลาสำคัญ คุณค่าที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นตรงนั้น ซึ่งเป็นเหตุผลที่ยูบิลลี่ให้ความสำคัญกับงานฝีมือระดับเวิลด์คลาส ความใส่ใจเฉพาะบุคคล และมาตรฐานที่น่าเชื่อถือในฐานะแบรนด์เพชรอันดับหนึ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมากว่า 96 ปี”
ยูบิลลี่ยังเสริมบทบาทความเป็นผู้นำผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์หลายด้าน ผลักดันประสบการณ์เหนือระดับ ผ่านพันธมิตรเชิงกลยุทธ์โดยมุ่งเน้นการสร้าง “Luxury Experience Ecosystem” ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำต่างๆ
หนึ่งในไฮไลท์คือการต่อยอดแคมเปญ “I Want a Hug” ผ่านความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก POPMART นำคาแรกเตอร์ Sweet Bean มาถ่ายทอด ‘พลังแห่งอ้อมกอด’ สู่คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชัน พร้อมเปิดตัว Pop-Up Experience ที่สยามพารากอน ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ สะท้อนศักยภาพของยูบิลลี่ในการเข้าถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยและสร้างประสบการณ์ที่โดดเด่นเหนือความคาดหวัง
ความร่วมมือดังกล่าวยังถูกขยายสู่โครงการ CSR ภายใต้แนวคิด “ส่งต่ออ้อมกอดแห่งกำลังใจ” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ แสดงถึงบทบาทของแบรนด์ที่ไม่เพียงสร้างสรรค์ความงาม แต่ยังยืนหยัดข้างสังคมในช่วงเวลาสำคัญ
ยูบิลลี่ยังร่วมมือกับศิริราชมูลนิธิ เปิดตัว “เข็มกลัดสิริภูษาอาลัย (Siri Pusa Alai)” เพื่อเชิดชูความงดงามแห่งความจงรักภักดีและความกตัญญู รายได้จากการจำหน่ายมอบให้ศิริราชมูลนิธิ จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยผลงานเข็มกลัด “สิริภูษาอาลัย” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะพระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานและยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความสง่างามในเวทีโลก ลวดลายบนตัวเรือนอ้างอิงจากผ้าไหมมัดหมี่ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน น้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระปรีชาสามารถ และพระราชทานแรงบันดาลใจแก่คนไทยใน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป
อีกหนึ่งความร่วมมือที่ได้รับความสนใจ คือโปรแกรม “ของขวัญแห่งชีวิต” กับโรงพยาบาลสมิติเวช โดยยูบิลลี่ได้มอบจี้เพชร Year of the Horse ให้คุณแม่ที่คลอดบุตร พร้อมเทคโนโลยี Jubilee iMoment เพื่อเก็บบันทึกความทรงจำอันล้ำค่าของครอบครัว สะท้อนวิสัยทัศน์ของแบรนด์ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของทุก Precious Moment ในชีวิตลูกค้า
ด้านกลยุทธ์การบริหารลูกค้า นางสาวอัญรัตน์ เน้นย้ำถึงความสำคัญของ “ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insights)” ว่าเป็นหัวใจของการพัฒนาประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล “การเข้าใจความต้องการและแรงบันดาลใจของลูกค้า ทำให้เราสามารถออกแบบและพัฒนา บริการ สินค้า และแคมเปญที่ตอบโจทย์ได้อย่างแท้จริง นี่คือพลังที่ทำให้ยูบิลลี่สามารถเชื่อมโยงกับช่วงเวลาสำคัญในชีวิตของลูกค้าได้อย่างมีความหมาย” โจทย์สำคัญในอุตสาหกรรมลักชัวรีวันนี้ว่า “ความท้าทายไม่ใช่การแข่งขันด้านราคา แต่คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง (Brand Affinity) และความไว้วางใจระยะยาว เราเชื่อว่าความจริงใจ ความละเอียดอ่อนในบริการ และคุณภาพที่ไม่ประนีประนอม คือเหตุผลที่ลูกค้ากลับมาหายูบิลลี่เสมอเมื่อถึงช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิต”
สำหรับฐานลูกค้ารุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วและมีความคาดหวังเฉพาะบุคคลสูง “ลูกค้ารุ่นใหม่และกลุ่มผู้มีฐานะรุ่นใหม่ต้องการสินค้าที่สะท้อนตัวตน มีความหมาย และสามารถปรับแต่งได้ ยูบิลลี่จึงลงทุนในประสบการณ์ดิจิทัลที่ลื่นไหล การสื่อสารที่จริงใจ และบริการเฉพาะบุคคลเพื่อสร้างความผูกพัน เราปรับให้ทันทุกยุค แต่ยังคงยึดมั่นในแก่นของแบรนด์ ได้แก่ Excellence, Legacy และ Trust เพื่อส่งต่อคุณค่าอย่างแท้จริงจากรุ่นสู่รุ่น”
ยูบิลลี่ยังคงเดินหน้าเข้าสู่ปี 2569 ด้วยกลยุทธ์ที่ผสานความคิดร่วมสมัย ความร่วมมือระดับประเทศ การส่งมอบประสบการณ์ลักชัวรีที่มีความหมาย และบทบาทที่ชัดเจนด้านสังคม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องประดับเพชรไทย และยืนยันความเป็นแบรนด์ที่อยู่ในทุกช่วงเวลาสำคัญของผู้บริโภค