ยูบิลลี่ ไดมอนด์ x ศิริราชมูลนิธิ เปิดตัว ‘เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย’

บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ จัดทำ “เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย (Siri Pusa Alai)” ถ่ายทอดสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดี ความกตัญญู และความงามอันยืนยงที่ทรงมอบให้พสกนิกรไทย โดยรายได้มอบให้ศิริราชมูลนิธิ เพื่อจะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
ผลงานเข็มกลัด “สิริภูษาอาลัย” ถ่ายทอดแรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะ พระวิริยะอุตสาหะในการสืบสานและยกระดับผ้าไหมไทยสู่ความสง่างามในเวทีโลก ลวดลายบนตัวเรือนอ้างอิงจากผ้าไหมมัดหมี่ “ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน” อันเป็นเอกลักษณ์ ถ่ายทอดความงามอันเรียบลึก น้อมรำลึกถึงพระเมตตา พระปรีชาสามารถ และพระราชทานแรงบันดาลใจแก่คนไทยในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป
เข็มกลัด “สิริภูษาอาลัย” ผลิตจากวัสดุเงิน 925 (Sterling Silver) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับเครื่องประดับเงิน มีทั้งหมด 3 แบบ ประกอบด้วย
1. JubileexSiriraj เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย เข็มกลัดใหญ่ White Gold
เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย สีเงิน ขนาดใหญ่ (2.5 × 3.5 × 0.77 ซม.)
2. JubileexSiriraj เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย เข็มกลัดเล็ก White Gold
เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย สีเงิน ขนาดเล็ก (1.92 × 2.73 × 0.66 ซม.)
3.JubileexSiriraj เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย เข็มกลัดเล็ก Yellow Gold
เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย สีทอง ขนาดเล็ก (1.92 × 2.73 × 0.66 ซม.)
ในความสูญเสียที่แสนอาลัย ความดีงามและพระมหากรุณาธิคุณยังคงสถิตในหัวใจของพสกนิกรไทย เข็มกลัดนี้จึงมิได้เป็นเพียงเครื่องหมายไว้ทุกข์ หากเป็นการสืบสานมรดกแห่งพระเมตตาและพระปณิธานอันทรงคุณค่า
อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ยูบิลลี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้ร่วมกับศิริราชมูลนิธิในการจัดทำเข็มกลัดโบว์ไว้อาลัยครั้งนี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เราตั้งใจถ่ายทอดความงดงามของงานหัตถศิลป์ไทยและคุณค่าทางใจผ่านความประณีตของชิ้นงาน พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศิริราชมูลนิธิ เพื่อส่งต่อพลังแห่งความดีสู่สังคมไทย”
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบกองทุน “ถวายเป็นพระราชกุศลพระพันปีหลวง” รหัสกองทุน Q9902902 เพื่อน้อมดวงใจถวายความอาลัยในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยรายได้จากการบริจาคทั้งหมด จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย สามารถบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิ หรือ เว็บไซต์ศิริราชมูลนิธิ www.sirirajfoundation.org ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าเข็มกลัดที่ระลึกจะหมด เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย สีเงิน ขนาดใหญ่ บริจาคเข็มละ 3,000 บาท เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย สีเงิน สีทอง ขนาดเล็ก บริจาคเข็มละ 2,000 บาท เงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
โครงการ “เข็มกลัดโบว์ไว้อาลัย สิริภูษาอาลัย” จึงเป็นการผสานพลังของความจงรักภักดี ความกตัญญู และการทำความดี เพื่อส่งต่อคุณค่าที่งดงามจากรุ่นสู่รุ่น พร้อมร่วมสืบสานพระปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณให้คงอยู่ตลอดไป พร้อมสะท้อนการร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและสถาบันหลักของประเทศในการสืบสานพระปณิธานให้คงอยู่ตราบนานเท่านาน