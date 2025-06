ฉลอง 96 ปี ยูบิลลี่ ไดมอนด์ เปิดตัวคอลเลกชันระดับตำนาน

อัญรัตน์ พรประกฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ ฉลองครบรอบ 96 ปี จัดงาน “Jubilee Diamond 96th Anniversary: A World Class Treasure” ณ ห้อง Ballroom โรงแรม Grand Hyatt Erawan กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Celebrating Excellence, Legacy & Trust” พร้อมกล่าวว่า “งานนี้จะเป็นมากกว่านิทรรศการเพชร แต่คือประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนของ Jubilee และพันธกิจในการส่งต่อความดีงามสู่สังคมอย่างยั่งยืน”

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ A Voyage to the Legacy of Excellence ถ่ายทอดจุดยืนของแบรนด์ผ่าน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่

โซน Legacy รวบรวมผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ รวมถึงเปิดตัว “Jubilee 96th Anniversary Legacy Collection” เป็นครั้งแรกในเมืองไทย และจัดแสดง High Jewelry และ Award Jewelry ที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก

โซน Excellence รวบรวมเพชรหายากจากธรรมชาติระดับโลก อาทิ Fancy Color Diamonds ได้แก่ เพชรสีชมพู, สีเหลือง และสีเขียว รวมถึงเพชรกะรัตขนาดใหญ่ที่คัดสรรเฉพาะน้ำงามระดับ D Color พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “The Mastery of Fancy Color Diamond” และ “The Excellence Revolution” ที่ต่อยอดจากตำนานของเพชรเจียระไน Triple Excellent Cut เอกลักษณ์ของแบรนด์

โซน Trust ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก นำเสนอผลงานจาก Love100, De Beers Forevermark และ Centennial Jubilee 90 Facets ซึ่งได้นำคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศ มาจัดแสดงอย่างเอ็กซ์คลูซีฟครั้งแรกในไทย

หนึ่งในไฮไลต์คือการจัดแสดง “Pink Diamond” เพชรสีชมพูแท้ อัญมณีที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ทั้งยังมีเพชร Fancy Shape และเพชรกะรัตหลากหลายรูปแบบรวมกว่า 1,000 เม็ดให้ได้ชมอย่างใกล้ชิด

ทั้งยังร่วมกับศิริราชมูลนิธิ จัดงาน Gala Dinner สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนโครงการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาส และจัดทำของที่ระลึกพิเศษเหรียญเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง พร้อมล็อกเกตพัดยศฝังเพชรแท้หนึ่งกะรัต และการแสดงแฟชั่นโชว์จากลูกค้า VIP เหล่าโมเดลมืออาชีพ และมื้ออาหารสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งอาหารไทยชั้นสูงในรูปแบบ Fine Dining

ปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจาก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ พร้อมกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับเครื่องประดับเพชรสุดหรู