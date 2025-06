Jubilee Diamond ฉลองครบรอบ 96 ปีสุดยิ่งใหญ่ เปิดตัวคอลเลกชันระดับตำนาน พร้อมจัดแสดงเพชรหายากจากทั่วโลก

ฉลองวาระครบรอบ 96 ปีอย่างยิ่งใหญ่ในงาน “Jubilee Diamond96th Anniversary: A World Class Treasure”ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2568 ณ ห้องBallroomโรงแรมGrand Hyatt Erawanกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “Celebrating Excellence, Legacy & Trust”ซึ่งสะท้อนการเดินทางอันทรงคุณค่าตลอดเกือบศตวรรษของแบรนด์ผู้นำด้านเพชร ที่ยึดมั่นในคุณภาพ ความไว้วางใจ และความเป็นเลิศในทุกมิติกล่าวว่า “96 ปีของJubilee Diamondไม่ใช่แค่เส้นทางธุรกิจ แต่คือความผูกพันที่เราได้สร้างร่วมกับคนไทย ผ่านเครื่องประดับที่ส่งต่อความงดงาม ความหวัง และแรงบันดาลใจ” การจัดงานภายใต้แนวคิดคือการเฉลิมฉลองคุณค่าอันลึกซึ้งของแบรนด์ พร้อมตอกย้ำเจตนารมณ์ในการคัดสรรเพชรคุณภาพระดับโลก และสร้างสรรค์ผลงานที่ทรงคุณค่า ทั้งในแง่ศิลปะและจิตใจ“เราหวังว่างานนี้จะเป็นมากกว่านิทรรศการเพชร แต่คือประสบการณ์ที่สะท้อนตัวตนของJubileeและพันธกิจในการส่งต่อความดีงามสู่สังคมอย่างยั่งยืน”ภายในงานได้เนรมิตพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการA Voyage to the Legacy of Excellenceถ่ายทอดจุดยืนของแบรนด์ผ่าน 3 แนวคิดหลัก ได้แก่Legacy, ExcellenceและTrustโดยในโซน Legacyได้รวบรวมผลงานระดับมาสเตอร์พีซจากประวัติศาสตร์อันยาวนานของแบรนด์ รวมถึงการเปิดตัวคอลเลกชัน “Jubilee 96th Anniversary Legacy Collection”เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมจัดแสดง High Jewelry และ Award Jewelry ที่เคยได้รับรางวัลจากเวทีระดับโลก เพื่อสะท้อนคุณค่าที่Jubilee Diamondสั่งสมมายาวนานในโซน Excellence ได้รวบรวมเพชรหายากจากธรรมชาติระดับโลก อาทิFancy Color Diamondsได้แก่ เพชรสีชมพู (Pink),สีเหลือง (Yellow)และสีเขียว (Green)รวมถึงเพชรกะรัตขนาดใหญ่ที่คัดสรรเฉพาะน้ำงามระดับD Colorมาให้ชมอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ “The Mastery of Fancy Color Diamond Collection” และ “The Excellence Revolution” ที่ต่อยอดจากตำนานของเพชรเจียระไน Triple Excellent Cutซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์สำหรับโซน Trust แบรนด์ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก นำเสนอผลงานที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพที่ Jubilee Diamond ยึดถือมาตลอด ผ่านการจัดแสดงผลงานจาก Love100, De Beers ForevermarkและCentennial Jubilee90 Facets ซึ่งได้นำคอลเลกชันดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากต่างประเทศมาจัดแสดงอย่างเอ็กซ์คลูซีฟในงานนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยหนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการจัดแสดง “Pink Diamond”เพชรสีชมพูแท้ ซึ่งถือเป็นอัญมณีที่หายากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ด้วยสัดส่วนที่พบได้น้อยกว่า 0.01% ของเพชรธรรมชาติทั้งหมด โดยเพชรสีชมพูยังถือเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันล้ำค่าและความงามเหนือกาลเวลา นอกจากนี้ ภายในงานยังมีเพชร Fancy Shapeและเพชรกะรัตหลากหลายรูปแบบรวมกว่า 1,000 เม็ดให้แขกได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดในช่วงค่ำของวันที่ 30 พฤษภาคมJubilee Diamondได้ร่วมกับศิริราชมูลนิธิ จัดงาน Gala Dinner สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งร่วมสมทบทุนในโครงการดูแลผู้ป่วยด้อยโอกาสที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง พร้อมจัดทำของที่ระลึกพิเศษเหรียญเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต วัดระฆัง” พร้อมล็อกเกตพัดยศฝังเพชรแท้หนึ่งกะรัต ที่ออกแบบอย่างประณีต โดยได้แรงบันดาลใจจาก ดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสิริมงคล แกะสลักด้วยลวดลายกนกศิลป์ไทยชั้นสูง สะท้อนความตั้งใจของJubilee Diamondในการสานต่อความงดงามสู่สังคมอย่างแท้จริง และการแสดงแฟชั่นโชว์จากลูกค้าVIPเหล่าโมเดลมืออาชีพ พร้อมมื้ออาหารสุดพิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์แห่งอาหารไทยชั้นสูงในรูปแบบFine Diningปิดท้ายด้วยโชว์พิเศษจากศิลปิน โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร ภายใต้คอนเซปต์ “The Legacy Playlist”ที่ร้อยเรียงบทเพลงแห่งกาลเวลา พร้อมกิจกรรมLucky Drawลุ้นรับเครื่องประดับเพชรสุดหรูที่จัดขึ้นเฉพาะสำหรับแขกผู้มีเกียรติงานครบรอบ 96 ปีJubilee Diamondในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของแบรนด์ไทยที่เติบโตสู่ระดับสากลแต่ยังตอกย้ำบทบาทของJubilee Diamondในฐานะผู้นำที่มุ่งมั่นจะส่งต่อความงดงาม พร้อมคุณค่าแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืนJubilee ผู้นำธุรกิจเครื่องประดับเพชรอันดับหนึ่งของเมืองไทย ภายใต้แบรนด์ "ยูบิลลี่ ไดมอนด์ (Jubilee Diamond)"มีประสบการณ์การจัดจำหน่ายเครื่องประดับเพชรมากถึง96 ปี มีจำนวนสาขามากกว่า130 แห่งทั่วประเทศและช่องทางออนไลน์ www.jubileediamond.co.th โดยเครื่องประดับเพชรทุกชิ้นเริ่มต้นจากวัตถุดิบเพชรที่ส่งตรงจากเมืองแอนท์เวิร์ป (Antwerp) ประเทศเบลเยี่ยม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดในโลก ผ่านการผลิตด้วยขั้นตอนที่ประณีตจากนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศญี่ปุ่น และการฝังเพชรด้วยเทคโนโล ยี Microscope Setting พร้อมการการันตีคุณภาพเพชรด้วยใบรับรองคุณภาพเพชรจากสถาบันระดับโลกอย่าง HRD และ GIA ซึ่ง Jubilee เป็นแบรนด์เพชรเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ออกใบรับรองคุณภาพเพชรตั้งแต่ 0.19 กะรัตขึ้นไปมนัสนันท์ โสวรรณา (เน) โทร.กิตติภณ อ่อนวงษ์(ภู) โทร.