วิ่งสร้างสุขภาพดีรับปีใหม่ “IFB Run 2026” ชวนฟิตตามคอนเซ็ปต์ “H + H Healthy Happy”

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ (IFB) ร่วมกับมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ขอเชิญคนรักสุขภาพเข้าร่วมงานวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งยิ่งใหญ่ “IFB Run 2026” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6
ปัจจุบัน การให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีทางกาย สมอง และจิตใจ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เราจึงได้จัดงานนี้ขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “H + H Healthy Happy มาร่วมวิ่ง สร้างสุขภาพดี มีความสุขไปด้วยกัน” โดยงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 05.30-09.30 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ IFB ถนนหทัยราษฎร์
งานวิ่งในปีนี้ จัดบรรยากาศแบบเรียบง่ายและอบอุ่น นอกจากการวิ่งแล้วยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น พร้อมด้วยบูธอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและครอบครัวได้ผ่อนคลายและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย สำหรับการวิ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวและทุกระดับ สามารถเข้าร่วม โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งทุกเพศไม่จำกัดอายุ ดังนี้
1.กลุ่ม CAZY RUN ระยะทางวิ่ง 3 กม. แยกอายุชาย/หญิง กลุ่ม A อายุ 4-12 ปี กลุ่ม Z อายุ 13-25 ปี และกลุ่ม XY อายุ 26 ปีขึ้นไป
2.กลุ่ม FUN RUN ระยะทางวิ่ง 5 กม. แยกกลุ่มชาย/หญิง
3.กลุ่ม MINI MARATHON ระยะทางวิ่ง 10 กม. แยกกลุ่มชาย/หญิง
4.กลุ่ม FAMILY RUN ระยะทางวิ่ง 3 กม. (สมัครเป็นทีม 3 คน ไม่จำกัดอายุและเพศ)
5.กลุ่ม VIP RUN (เดิน/วิ่ง) สำหรับผู้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศล สามารถร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน / วิ่งตามอัธยาศัย
สำหรับการแข่งขันในกลุ่มที่ 1–4 ผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1–5 ในแต่ละเพศและแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลจากมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และผู้เข้าเส้นชัย ลำดับที่ 1 ในแต่ละประเภทการแข่งขัน จะได้รับรางวัลพิเศษ
นอกจากกิจกรรมวิ่งทั้ง 5 ระยะทางแล้ว ภายในงานยังจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจและสร้างสีสันให้กับคนรักสุขภาพได้เข้าร่วมอีกหลากหลายกิจกรรม
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปสมทบเข้ากองทุนเพื่อนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่น IFB ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 มกราคม 2569 ทาง FB: IFB RUN หรือโทรศัพท์ 0 2130 2422 หรือ 081 627 8015