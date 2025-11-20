“นายกฯ อนุทิน”นัดแถลงวันนี้!สกัดยาเสพติดสายเหนือ 3 ล็อตใหญ่ แค่ 7 วันจับยาบ้า 11 ล้าน-ไอซ์ครึ่งตัน

เชียงใหม่ – “นายกฯอนุทิน” ขึ้นเชียงใหม่ นำตำรวจ-ทหาร-ฝ่ายปกครอง-ป.ป.ส. โชว์ปฏิบัติการสกัดยาเสพติดผ่านภาคเหนือแค่ 7 วัน(13-19 พ.ย.)จับ 3 ล็อตใหญ่ ยึดยาบ้า 11 ล้านเม็ด-ไอซ์อีกครึ่งตัน จับผู้ต้องหาแล้ว 3 ราย-ขยายผลยัดอายัดทรัพย์ต่อ
วันนี้ (20 พ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย มีกำหนดการนำเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และสำนักงาน ป.ป.ส. แถลงผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดคดีสำคัญ ที่ บช.ภ.5 อ.เมืองเชียงใหม่
ตามนโยบายปราบปรามยาเสพติด ที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน กระทั่งมีการจับกุมในช่วงระหว่างวันที่ 13-19 พ.ย.2568 จำนวน 3 คดี ได้ของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้าจำนวนรวมกันประมาณ 11 ล้านเม็ด ไอซ์น้ำหนัก 500 กิโลกรัม สามารถอายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดได้หลายรายการโดยอยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติม
คดีแรกเกิดขึ้นหลังตำรวจภูธร จว.เชียงราย ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ว่าพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมาสด้า สีน้ำตาล บรรทุกไพหญ้าคามาเต็มกระบะ จอดอยู่ข้างเมรุเผาศพภายในฌาปนสถานหมู่บ้านปงเคียน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เขียงราย เป็นเวลานานและไม่เห็นคนอยู่บริเวณนั้น
เจ้าหน้าที่จึงสงสัยว่าจะมีสิ่งของกฎหมายจึงได้นำกำลังเข้าไปเฝ้าสังเกต กระทั่งเวลา 06.30 น.วันที่ 14 พ.ย.จึงตัดสินใจเข้าไปตรวจค้นรถ พบใต้ไพหญ้าคาซุกซ่อนอยู่ใต้กระสอบฟางและเบาะนั่งห้องโดยสาร รวมจำนวน 24 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดประเภทยาบ้ารวมกันกว่า 6 ล้านเม็ด
คดีที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภ.5 ได้ขยายผลจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสำคัญก่อนหน้านี้จำนวน 2 คดี และพบว่าได้มีกลุ่มผู้ต้องหายังมีพฤติกรรมใช้รถยนต์ลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มุ่งหน้าจะเข้าสู่ชั้นในของประเทศ
16 พ.ย.ตำรวจภูธรภาค 5 จึงบูรณาการร่วมกับตำรวจภูธร จว.เชียงราย และ จว.พะเยา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร พร้อมสำนักงาน ป.ป.ส.สกัดจับกุมผู้ต้องหาเป็นชายรายหนึ่ง ได้ในพื้นที่ ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา พร้อมรถยนต์ขนลำเลียง ยาบ้า 17 กระสอบ รวมประมาณ 5 ล้านเม็ด
คดีที่ 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีคนขับรถบรรทุกขนฟางข้าวออกจาก จ.เชียงราย ไปส่งที่ จ.สุพรรณบุรี และตอนใต้ของประเทศหลายครั้งอย่างมีพิรุธ กระทั่ง 19 พ.ย.เจ้าหน้าที่ตรวจตพบรถบรรทุกคันดังกล่าวออกจาก อ.พาน ไปที่ชายแดน อ.เชียงแสน ก่อนจะขับกลับไปที่โกดังใน อ.พาน และนำฟางข้าวปกคลุมที่กระบะบรรทุก
เมื่อบุกเข้าไปตรวจสอบ ก็พบว่าใต้กองฟางข้าวท้ายกระบะซุกซ่อนกระสอบฟางจำนวน 20 กระสอบ ภายในบรรจุไอซ์น้ำหนักรวม 500 กิโลกรัม สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คนคือนายนิติฐพนธ์ และ น.ส.วิมลวรรณ สอบถามเบื้องต้นให้การว่าได้รับจ้างขนลำเลียงไอซ์ไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา โดยใช้ฟางข้าวปิดบังอำพรางแลกกับค่าจ้างเป็นเงินจำนว 1 ล้านบาท.