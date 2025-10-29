เปิดปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งยาทั่วประเทศ ยึดยาบ้า 96 ล้านเม็ด ไอซ์ 1.7 ตัน ยึดทรัพย์กว่า 343 ล้าน

ผบ.ตร.แถลงผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศ จับกุมเครือข่ายยาเสพติด ยึดยาบ้า 96 ล้านเม็ด ไอซ์ 1.7 ตัน ยึดทรัพย์อีกกว่า 343 ล้านบาท
วันนี้ (29 ต.ค.) ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ฃผบ.ตร. และ พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ตร. แถลงเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศ กวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นซาก ขุดรากขบวนการยานรก
โดยปฏิบัติการครั้งนี้ ตำรวจ ปส. ร่วมกับ บช.น. ตำรวจภูธรภาค 1-9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ปิดล้อมตรวจค้น 9,031 จุด 1,730 เครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาขบวนการค้ายาเสพติด 17,071 ราย ผู้ต้องหา 17,261 คน จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 652 หมาย ยึดของกลางยาบ้า 96.73 ล้านเม็ด ไอซ์ 1,715 กิโลกรัม คีตามีน 740 กิโลกรัม เฮโรอีน 95 กิโลกรัม ยาอี 100,650 เม็ด อาวุธปืน 607 กระบอก ระเบิด 7 ลูก เงินสด 9.33 ล้านบาท และอายัดทรัพย์สินกว่า 343 ล้านบาท ซึ่งเป็นปฏิบัติการรุกฆาตยาเสพติดครั้งใหญ่ปฏิบัติการพร้อมทั่วประเทศ
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ กล่าวว่า ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศ กวาดล้างยาเสพติดในชุมชนให้สิ้นซาก ขุดรากขบวนการค้ายานรก มุ่งเป้าตรวจค้นแหล่งแพร่ระบาด แหล่งพักยา เครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ และยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ตัดเส้นทางการเงินของขบวนการ จากรายงานเบื้องต้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดได้จำนวนมาก พร้อมอายัดทรัพย์สินของเครือข่ายค้ายาเป็นจำนวนมหาศาล และตำรวจเดินหน้าขยายผลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจับกุมตัวการใหญ่
ทั้งนี้ขอย้ำว่า ตำรวจไทยทุกนายต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถภายใต้นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ผลงานที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ถึงความร่วมมืออย่างจริงจังระหว่างทุกหน่วย เราจะเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งการจับกุม ยึดทรัพย์ และขยายผล จนกว่าจะสามารถทำลายเครือข่ายค้ายาเสพติดให้สิ้นซากจากแผ่นดินไทย
อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ 2568 ปฏิบัติการระดมปิดล้อมตรวจค้นทั่วประเทศแล้ว 11 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมายกว่า 54,000 จุด จับกุมผู้ต้องหาเกือบ 90,000 คน ยึดทรัพย์กว่า 6,200 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2569 ศอ.ปส.ตร. จัดระดมตรวจค้นครั้งแรกแล้ว และจะเพิ่มความถี่เป็นเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อเร่งตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้าในชุมชนอย่างเด็ดขาด สะท้อนความมุ่งมั่นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการทำให้ประเทศไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างแท้จริง
อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ที่สายด่วน 191 หรือที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน เพื่อช่วยกันปกป้องลูกหลานของเราให้ห่างไกลจากยานรก สร้างสังคมปลอดภัย และอนาคตที่มั่นคงให้ประเทศไทยอย่างยั่งยืน