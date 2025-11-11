ป.ป.ส.ภาค 5 แถลงจับล็อตใหญ่ “ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ” รวบ 3 ผู้ต้องหา ยึดไอซ์ 496 กิโลกรัมกลางเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ - ป.ป.ส.ภาค 5 พร้อมหน่วยงานภาคี ทั้งทหาร ตำรวจและฝ่ายปกครอง แถลงผลปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ “ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ” จับกุมผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางไอซ์ 496 กิโลกรัม กลางเมืองเชียงใหม่ เครือข่าย “คาวบอยบ่อแก้ว” - “กัปตันตุ้ย” ผลงานการบูรณาการร่วมหน่วยงาน ผนึกกำลังด้านการข่าวกรองเชิงรุก ขยายผลจับกุม ตรวจค้น เพื่อทำลายกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน
วันนี้ (11 พ.ย. 68) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ภาค 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พันตำรวจโท นริช สอนดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ป.ป.ส.ภาค 5 พร้อมด้วยพลโท ชายแดน กฤษณสุวรรณ แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ชายแดนภาคเหนือ (นบ.ยส.35), พลตำรวจตรี ยุทธนา แก่นจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่, นายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, และ Mr. Dennis Schupp สำนักงานปราบปรามยาเสพติดสหรัฐอเมริกา (DEA) เชียงใหม่ รวมทั้งผู้แทนหน่วยงานภาคี ร่วมกันแถลงผลปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ “ตัดวงจรเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ” อันเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือในการประสานงานด้านการข่าวกรองเชิงรุกและการสืบสวนขยายผลกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ผลการปฏิบัติในครั้งนี้สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 3 คน พร้อมตรวจยึดของกลางไอซ์ 496 กิโลกรัม เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68 ที่บริเวณลานรับส่งสินค้าตลาดเมืองใหม่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการร่วมกันขยายผลจากคดีเมื่อวันที่ 21 ม.ค. 68 ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมผู้ต้องหา 1 คน พร้อมของกลาง ไอซ์ 600 กิโลกรัม เหตุเกิดในพื้นที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน และสืบสวนขยายผลจากคดีการจับกุมยาเสพติดรายสำคัญที่เกี่ยวข้องอีก 5 คดี ซึ่งเป็นเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชนเผ่าม้ง “เครือข่ายนายกวินท์ คาวบอยบ่อแก้ว” เชื่อมโยงเครือข่าย “กัปตันตุ้ย” ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมาก ซุกซ่อนไปกับรถยนต์บรรทุกพืชผลทางการเกษตรจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน-จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่พื้นที่ตอนในปลายทางประเทศที่สาม
ทั้งนี้ พบด้วยว่าหนึ่งในเครือข่ายคือ นายดนัย แซ่ลี อายุ 38 ปี ชาวอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสัมพันธ์ประสานติดต่อกับผู้สั่งการ/ผู้ว่าจ้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทำการขนลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยใช้รูปแบบ/วิธีการในการลำเลียงหลีกเลี่ยงการลำเลียงโดยตรง แต่จะใช้การว่าจ้างรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตรซุกซ่อนยาเสพติด โดยคนรับจ้างไม่รู้ตัว ซึ่งคาดว่ากลุ่มดังกล่าวดำเนินการมาแล้วหลายครั้ง จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และสั่งการให้ร่วมกันสืบสวนและจับกุมเมื่อพบการกระทำความผิด ซึ่งก่อนการจับกุมพบว่าในช่วงเช้าวันที่ 6 พ.ย. 68 นายดนัยได้ขับรถยนต์กระบะของตนเองที่ใช้อยู่ประจำ ยี่ห้ออีซูซุ 4 ประตู สีขาว ออกจากบ้านพักที่หมู่บ้านแม่แมะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม เข้าไปจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแม่ริม ซึ่งเป็นของผู้สั่งการ/ผู้ว่าจ้างลำเลียงยาเสพติดในครั้งนี้
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังเฝ้าจุดในเส้นทางโดยรอบ ต่อมาพบว่านายดนัยได้ขับรถยนต์กระบะเสริมโครงเหล็ก สีบรอนซ์เงิน ออกมาจากร้านอาหาร โดยรถยนต์คันดังกล่าวไม่ได้มีสิ่งของใดบรรทุกที่ท้ายกระบะ จึงได้จัดชุดสะกดรอยติดตามไป และต่อมาพบว่านายดนัยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวเข้าไปจอดในสวนลำไย ในพื้นที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อขับกลับออกมาจากสวนลำไย พบว่ามีชายวัยกลางคน 2 คนนั่งโดยสารมาด้วย ประกอบกับรถยนต์คันดังกล่าวได้บรรทุกตะกร้าใส่พืชผลทางการเกษตรมาเต็มท้ายกระบะ ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นการอำพรางซุกซ่อนยาเสพติดปะปนในตะกร้าพืชผลทางการเกษตรตามรูปแบบที่ได้สืบสวนพบมาก่อนหน้านี้ จึงได้จัดชุดปฏิบัติการสะกดรอยติดตามรถยนต์คันดังกล่าวไป จนกระทั่งเวลาประมาณ 17.30 น. นายดนัยได้ขับรถยนต์คันดังกล่าวมาจอดบริเวณลานรับส่งสินค้าตลาดเมืองใหม่ หลังสนามเทนนิส
ต่อมานายดนัย และพวก ได้ยกตะกร้าพืชผลทางการเกษตรจากบริเวณท้ายรถยนต์กระบะที่ขับขี่มา เพื่อขนถ่ายลำเลียงไปยังรถยนต์ของบุคคลซึ่งรับจ้างขนส่งพืชผลทางการเกษตรที่ได้ติดต่อว่าจ้างไว้ก่อนหน้า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจึงแสดงตัวเข้าทำการตรวจค้นบุคคลและตรวจสอบตะกร้าพืชผลการเกษตร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ซุกซ่อนปะปนอยู่กับมันฝรั่ง จึงได้ดำเนินการจับกุมและนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดมาตรวจสอบโดยละเอียดที่สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ซึ่งจากการตรวจสอบตะกร้ามันฝรั่งบริเวณท้ายรถยนต์กระบะ จำนวนทั้งสิ้น 106 ตะกร้า พบมีตะกร้ามันฝรั่งที่ซุกซ่อนยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 62 ตะกร้า รวม 496 ถุง รวมน้ำหนักประมาณ 496 กก. จึงได้ตรวจยึดของกลางพร้อมนำตัวผู้กระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
จากการสืบสวนขยายผล ผู้ต้องหาทั้งสามได้ให้การซัดทอดไปถึงผู้สั่งการ/ผู้ว่าจ้างที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ว่าเป็นผู้ให้ทำการหีบห่อและขนลำเลียงไอซ์ของกลางในครั้งนี้ เพื่อขนถ่ายไปยังรถยนต์บรรทุกรับจ้างขนส่งพืชผลทางการเกษตร เพื่อจะลำเลียงต่อไปยังตลาดไท จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลและสืบสวนหาตัวผู้ร่วมกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือในการประสานงานด้านการข่าวกรองเชิงรุกและการสืบสวนขยายผลเครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่ได้บูรณาการและได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกหน่วยงาน โดยมุ่งเป้าหมายเพื่อลดทอนศักยภาพกลุ่มเครือข่ายและตัดวงจรการค้ายาเสพติดอย่างถาวร นำไปสู่การลดปัญหาการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในภาพรวมของประเทศไทยลงได้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล