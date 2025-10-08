นายกฯ แถลงผลล้างบางยาเสพติดข้ามภาค ประกาศเดินหน้าปราบ เป็นศัตรูกับผู้ค้าทุกรูปแบบ

"อนุทิน" แถลงผลปฏิบัติ “ยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาค” กวาดล้างครั้งใหญ่ ของกลางยาบ้า 15.78 ล้านเม็ด ไอซ์ 235 กิโลกรัม พร้อมประกาศเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ย้ำรัฐบาลเป็นศัตรูกับผู้ค้ายาในทุกรูปแบบ พร้อมเร่งแก้กฎหมายเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้
วันนี้ (8 ตุลาคม 2568) 11.10 น. ณ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานแถลงผลปฏิบัติ “ยุทธการล้างบางเครือข่ายยาเสพติดข้ามภาค” โดยมีพลตำรวจโท รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตลอดจนคณะผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมการแถลงข่าวด้วย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการแถลงข่าวในวันนี้ว่า การปราบปรามยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกรัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) และฝ่ายปกครองเป็นหลัก โดยในบางกรณีมีการประสานงานร่วมกับหน่วยทหาร เพื่อดำเนินการอย่างบูรณาการ โดยจะเห็นได้ว่ามีการแถลงผลการจับกุมยาเสพติดเป็นประจำ ซึ่งในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการจับกุมถึงสองครั้ง และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นศัตรูกับทั้งผู้ค้า ผู้ครอบครอง และผู้ขนส่ง ในทุกรูปแบบ มีบทลงโทษที่รุนแรงเท่าเทียมกัน หากผู้ใดคิดจะเข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องเผชิญโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า การดำเนินงานของรัฐบาลครอบคลุมทั้งการปราบปราม การป้องกัน และการยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดทั้งหมดจนถึงในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างเข้มข้น นอกจากนี้จะมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อปรับหลักเกณฑ์การครอบครองจากห้าเม็ดให้เป็นหนึ่งเม็ด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามให้มากที่สุด อีกทั้ง รัฐบาลได้มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบติดตามการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ หากมีผู้ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ายาเสพติด จะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการพิจารณาพฤติกรรมและหลักฐานแยกแยะระหว่างผู้ค้าและผู้เสพ หากพบการครอบครองหรือมีพฤติกรรมการขายซ้ำ ๆ จะถือว่าเป็นพฤติกรรมของผู้ค้าและถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย แม้ปริมาณในแต่ละครั้งอาจดูน้อยแต่เมื่อนับรวมกันแล้วเข้าข่ายการค้า ก็จะถูกดำเนินการในฐานะผู้กระทำผิดเช่นเดียวกัน
นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่อว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยได้ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมแก่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถตรวจสอบและเฝ้าระวังตนเองได้อย่างเป็นระบบ หากหมู่บ้านหรือชุมชนใดปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นแหล่งค้า แหล่งพักยา จะมีมาตรการทางกฎหมายเพิ่มความเข้มงวดและบทลงโทษทวีคูณ
“รัฐบาลจะยังคงเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและไม่ผ่อนปรน เพื่อรักษาความปลอดภัยของชุมชนและความสงบเรียบร้อยของประเทศ” นายกรัฐมนตรี ย้ำ
จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทดสอบของกลางสารเสพติดและตรวจรถของกลางที่ใช้ซุกซ่อนยาเสพติดด้วยตนเอง
ทั้งนี้ ในห้วงวันที่ 4-6 ตุลาคม 2568 สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เร่งเครื่องปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สามารถทลายเครือข่ายยาเสพติดสำคัญได้ถึง 4 คดี ผู้ต้องหา 10 ราย พร้อมของกลาง ยาบ้า 15.78 ล้านเม็ด ไอซ์ 235 กิโลกรัม และอายัดทรัพย์สินจากขบวนการค้ายาเสพติดได้หลายรายการซึ่งอยู่ระหว่างขยายผล