ตรวจ-ปปส.ภาค 5 ร่วมทหาร แกะรอยสกัดรถขนผักเครือข่ายมูเซอยัดยาบ้า 3.5 ล้าน-ไอซ์ 60 กิโลฯ

เชียงราย - ชุดสืบสวนภาค 5 สนธิกำลังตำรวจเวียงป่าเป้า-ตชด.ภาค 3 - ศรภ./ฝ่ายข่าว ทบ. ขยายผลแกะรอยเครือข่ายมูเซอ “วีระ หมื่นจะดา-พ.ท.จะก่า” สกัดจับกระบะติดคอกขนผักอำพรางซุกยาบ้า 3,500,000 เม็ด-ไอซ์ 60 กก.คาทางหลวง ทล.118 มุ่งหน้าเข้าเชียงใหม่ ป.ป.ส.ตามยึดทรัพย์อีก 49 รายการรวด
เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.ภ.5 และ สภ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย -กก.ตชด.ภาค 3 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทหาร นบ.ยส.35,ศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ(ศรภ.)และ ศขย.ฝขว.ศปก.กองทัพบก ได้ร่วมกันขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน ร้อย ตชด.327 ได้ยึดของกลางยาบ้าได้เมื่อวันที่ 11 ก.ค.2567 จำนวน 3.2 ล้านเม็ด
กระทั่งทราบว่าเครือข่ายยาเสพติดดังกล่าวเป็นกลุ่มชนเผ่ามูเซอแม่ปูนหลวงของนายวีระ หมื่นจะดา ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญที่หลบหนีจากประเทศไทยไปอยู่ในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา และ พ.ท.จะก่า นักค้ายาเสพติดรายสำคัญเครือข่ายเดียวกันนี้ กำลังจะลักลอบขนยาเสพติดเข้าสู่ชั้นในของไทยอีกครั้ง ผ่านทางหลวงหมายเลข 118 เส้นทางสาย จ.เชียงราย-เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่จึงได้วางกำลังสกัดกั้น
กระทั่งเกือบเที่ยงคืนที่ผ่านมา(24 ส.ค.68) พล.ต.ต.มานพ เสนากุล ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.เชียงใหม่ ติดโครงเหล็กท้ายกระบะบรรทุกพืชผักส่วนใหญ่เป็นผักกาดขาวและมะเขือเปราะมาเต็มลำ โดยมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ยี่ห้ออีซูซุ รุ่นมิวเอ็กซ์ สีขาว ป้ายทะเบียนกรุงเทพฯ ขับนำทางไปตามทางหลวงหมายเลข 118 ผ่าน อ.เวียงเป่าเป้า จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เวียงป่าเป้า สกัดรถทั้ง 2 คันเอาไว้
เจ้าหน้าที่สกัดรถคันแรกสกัดไว้ได้ขณะเข้าเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า พบนายใหญ่ อายุ 47 ปี ชาว ต.สันสลี อ.เวียงป่าเป้า ขับมาคนเดียว ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่ขับนำเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามป่างิ้ว ต.ป่างิ้ว อ.เวียงเป่าเป้า สกัดเอาไว้ขณะจะผ่านหน้าตู้ยาม ภายในรถพบนายสะอาด อายุ 70 ปี ชาว ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า เป็นคนขับและ น.ส.ธนฐิดา อายุ 38 ปี ชาว อ.เวียงป่าเป้า นั่งโดยสารไปด้วย
เจ้าหน้าที่จึงนำทั้งหมดพร้อมรถยนต์ทั้ง 2 คันไปตรวจค้นที่ สภ.เวียงเป่าเป้า พบว่าใต้กองพืชผักซุกซ่อนกระสอบฟางเอาไว้จำนวน 40 ใบ เป็นกระสอบบรรจุยาบ้าใบละ 100,000 เม็ด จำนวน 35 ใบ รวมยาบ้าทั้งหมด 3,500,000 เม็ด ส่วนอีก 5 กระสอบบรรจุไอซ์น้ำหนักกระสอบละ 12 กิโลกรัม รวมน้ำหนักไอซ์ทั้งหมด 60 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวทั้ง 3 คนเอาไว้ และนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจค้นและยึดทรัพย์สินอีกจำนวน 3 จุดในพื้นที่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เบื้องต้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้จำนวน 49 รายการ มูลค่ารวม 27.2 ล้านบาท ซึ่ง พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. จะเปิดแถลงข่าวเรื่องดังกล่าวในวันพรุ่งนี้(26 ส.ค.) สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ถ.หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่