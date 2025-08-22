ป.ป.ส. เผาทำลายยาเสพติดบิ๊กล็อต 26 ตัน-ยาบ้า 139 ล้านเม็ด ย้ำนโยบายปราบปรามจริงจัง

MGR Online - ผู้ช่วย รมว.ยธ. พร้อม เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเผายาเสพติดล็อตใหญ่ 26 ตัน จากของกลาง 1,304 คดี ยืนยันรัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาด
วันนี้ (22 ส.ค.) ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) จ.สมุทรปราการ นายยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 10 โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย นายอภิกิต ฉ. โรจน์ประเสริฐ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะทำงานจากหน่วยงานภาคี อาทิ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) , กองบังคับการตำรวจทางหลวง , สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน และสักขีพยานภาคประชาชนจากกลุ่มศิลปินและผู้มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์ ร่วมยืนยันความโปร่งใสในการทำลายยาเสพติดของกลางจาก 1,304 คดี ซึ่งมีน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มกว่า 26.04 ตัน
การทำลายยาเสพติดครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง โดยมีศิลปินและผู้มีชื่อเสียงเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ได้แก่ คุณปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์, คุณอาร์ท เอกรัฐ ตะเคียนนุช และ คุณเบนซ์ จิรายุ จันทรวงศ์ (ขมคอ Story) เพื่อร่วมสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน สำหรับยาเสพติดของกลางที่ถูกนำเข้าสู่เตาเผา มีน้ำหนักสุทธิเฉพาะตัวยาเสพติดรวม 21.60 ตัน ยาบ้า 139 ล้านเม็ด หรือ 13,894.95 กิโลกรัม, ไอซ์ 6,075.53 กิโลกรัม, คีตามีน 1,439.86 กิโลกรัม, เฮโรอีน 173.86 กิโลกรัม และยาเสพติดประเภทอื่นๆ รวมกว่า 20 กิโลกรัม
นายยู่สิน กล่าวว่า การทำลายยาเสพติดล็อตใหญ่กว่า 26 ตันในวันนี้ เป็นการตอกย้ำนโยบายที่เข้มแข็งของรัฐบาล นับเป็นครั้งที่ 10 ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเมื่อรวมกับครั้งที่ผ่านมา ได้ทำลายยาเสพติดไม่ให้กลับสู่สังคมได้แล้วกว่า 203 ตัน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่เอื้อให้สามารถจัดการของกลางได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส การมีคณะทำงานจากทุกภาคส่วน รวมถึงสักขีพยานภาคประชาชนที่เป็นผู้มีชื่อเสียงมาร่วม คือ เครื่องยืนยันที่ชัดเจนที่สุดว่าทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ ไม่ได้แค่ปราบปราม แต่ทำลายวงจรให้สิ้นซาก และจะเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ด้าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวเสริมว่า ภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีฯ สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนว่ายาเสพติดทุกล็อตที่เห็นในวันนี้ คือ ผลจากการทำงานอย่างหนักของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสี่ยงภัยอยู่แนวหน้า ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. ไม่ได้จบที่การจับกุม แต่จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อของกลางเหล่านี้ถูกทำลายจนหมดสิ้น ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไป เพื่อปกป้องสังคมและอนาคตของลูกหลานเราทุกคน
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2566 จนถึงปัจจุบัน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ทำลายยาเสพติดของกลางไปแล้วรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง จาก 2,117 คดี คิดเป็นน้ำหนักยาเสพติดสุทธิกว่า 203 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้เป็น ยาบ้ากว่า 1,354 ล้านเม็ด และ ไอซ์กว่า 65 ตัน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการป้องกันยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้กลับเข้าสู่สังคมไทย สำนักงาน ป.ป.ส. ขอยืนยันว่าจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พี่น้องประชาชน และยาเสพติดที่จับกุมได้จะถูกจัดการอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีโอกาสเล็ดลอดกลับไปทำลายอนาคตของสังคมไทยอีกต่อไป