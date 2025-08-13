รวบหนุ่มรถบรรทุกลักลอบขนไอซ์ 294 กก. ส่งลงภาคใต้ ตามยึดทรัพย์กว่า 2 ล้านบาท

MGR Online - ป.ป.ส. ร่วมภาคี จับผู้ต้องหา พร้อมไอซ์ 294 กก. ซุกซ่อนในรถบรรทุกสิบล้อ ได้ที่ปั๊มน้ำมัน จ.สงขลา ยึดอายัดทรัพย์สิน รวม 2,000,000 บาท จ่อขยายผลนายทุน
วันนี้ (13 ส.ค.) พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 12 ส.ค.68 สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. บูรณาการความร่วมมือกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย , ชปส.บก.ตชด.ภาค 4 , กองบังคับการตำรวจทางหลวง และ สภ.รัตภูมิ จับกุม นายสถาพร (สงวนนามสกุล) พร้อมไอซ์ 264 กก. ซุกซ่อนในรถยนต์บรรทุกสิบล้อ ในข้อกล่าวหา “จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน หรือเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ” เหตุเกิดที่ สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา พร้อมตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน อาทิเช่น รถยนต์บรรทุกสิบล้อ ทองรูปพรรณ อายัดเงินในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวสืบเนื่องจาก สำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สืบสวนติดตามพฤติการณ์ขบวนการลำเลียงยาเสพติดที่ใช้รถยนต์บรรทุกสิบล้อซุกซ่อนยาเสพติด จากพื้นที่ภาคกลาง ก่อนจะลักลอบลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ กระทั่งวันที่ 11 ส.ค.68 เจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์ทราบรถบรรทุกสิบล้อที่คาดว่าใช้ลำเลียงยาเสพติด ขับอยู่ในพื้นที่ ต.ท่ามิหรำ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง มุ่งหน้าเข้าพื้นที่ จ.สงขลา
พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ กล่าวอีกว่า ได้มอบหมายให้ นายปฤณ เมฆานันท์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. สั่งการชุดปฏิบัติการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สืบสวนติดตามรถบรรทุกสิบล้อคันดังกล่าว ต่อเนื่องวันที่ 12 ส.ค.68 เวลาประมาณ 22.00 น. พบรถคันดังกล่าวจอดอยู่ในสถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นรถบรรทุกสิบล้อต้องสงสัย พบนายสถาพร เป็นผู้ขับขี่ จากการตรวจค้น พบไอซ์ 294 กก. (บรรจุอยู่ในกระสอบ 12 ใบ) ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุกสิบล้อ จึงทำการจับกุมนายสถาพร จากนั้นเจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องหารวม 2 จุด ทั้ง จ.พัทลุง และ จ.นครศรีธรรมราช ตรวจยึดอายัดทรัพย์สิน อาทิเช่น รถยนต์บรรทุกสิบล้อ ทองรูปพรรณ อายัดบัญชีธนาคาร รวมมูลค่าประมาณ 2,000,000 บาท
"สำนักงาน ป.ป.ส. จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด และรวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง ให้ถึงระดับนายทุนผู้สั่งการ รวมทั้งใช้มาตรการขยายผลการสืบสวนเพื่อติดตามหาทรัพย์สิน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดทั้งหมดมาดำเนินคดีไปควบคู่กัน โดยมีเป้าหมายเพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติดอย่างเป็นระบบต่อไป"