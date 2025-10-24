สกัดกระบะขนยาบ้าล็อตใหญ่เข้าสามเหลี่ยมทองคำ คนขับโดดน้ำโขงหายไร้ร่องรอย

เชียงราย – ตำรวจเชียงแสน ได้เบาะแส-วางกำลังสกัดตลอดแนวสามเหลี่ยมทองคำ..ก่อนไล่ล่าสกัดจับกระบะขนยานรก จนรถเป้าหมายยางแตก-คนขับโดดน้ำโขงหายไปกับความมืด ยึดยาบ้าล็อตใหญ่ 20 กระสอบ เกือบ 5,000,000 เม็ด
วันนี้ (24 ต.ค.) พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย,พ.ต.ท.กิตติภูมิ กันจินะ รอง ผกก.สส.,พ.ต.ท.อาณัติ กาวิชา รอง ผกก.(ป.) ,พ.ต.ท.พลวัฒน์ ชอบผล สวป.,พ.ต.ท.กฤตยศ สันตา สว.สส.พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อ.เชียงแสน สภ.บ้านแซว อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ตำรวจน้ำเชียงแสน,ตำรวจท่องเที่ยว,กก.ตชด.327,ทหารเรือ นรข.เชตเชียงราย ร่วมตรวจยึดของกลางยาบ้าจำนวนประมาณ 4,800,000 เม็ด พร้อมรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน สีเทา ทะเบียน จ.เชียงราย อีก 1 คัน
หลังจากคืนวันที่ 23 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาบ้ามาจากประเทศเมียนมา เข้ามายังพื้นที่ อ.เชียงแสน ติดแม่น้ำโขงและแม่น้ำรวกบริเวณสามเหลี่ยมทองคำ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังสกัดกั้นตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ำรวก พื้นที่บ้านวังลาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงแสน ไปจนถึงริมฝั่งแม่น้ำโขงเขตบ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะ นิสสัน สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน มีแผ่นพลาสติกสีดำปกคลุมท้ายกระบะไว้ลักษณะบรรทุกสิ่งมาเป็นจำนวนมาก ขับออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน
เจ้าหน้าที่จึงนำรถออกไล่ติดตาม ขณะที่อีกชุดได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงหน้าจุดบริการประชาชนสามเหลี่ยมทองคำ ท้องที่บ้านสบรวก แต่เมื่อรถคันดังกล่าวไปถึงกลับเร่งเครื่องขับฝ่าจุดตรวจจุดสกัดไปอย่างรวดเร็ว กระทั่งยางรถกระบะเป้าหมายแตกคนขับจึงขับไปถึงลานจอดรถตลาดสี่แผ่นดินริมฝั่งแม่น้ำโขงบ้านสบรวก โดยเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นคนขับเป็นชายรูปร่างผอมสูงได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนจะกระโดดลงแม่น้ำหายไปกลางความมืด
ตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางวางท้ายกระบะรวม 13 กระสอบ และอัดมาในห้องโดยสารจนเหลือแค่พื้นที่ให้ขับรถอีก 7 กระสอบ รวมทั้งหมดจำนวน 20 กระสอบ ภายในกระสอบที่ 1-19 พบยาบ้ากระสอบละ 250,000 เม็ด และกระสอบสุดท้าย 50,000 เม็ด รวมของกลางยาบ้าทั้งหมด 4,800,000 เม็ดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่จึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตรวจกฎหมายต่อไป.