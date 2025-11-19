พิรุธชัด!รถบรรทุกขนฟางล่องภาคกลางหลายรอบ ตร.ซุ่มพิสูจน์-บุกค้นพบซุกไอซ์ถึงครึ่งตันจ่อส่งกรุงเก่า

เชียงราย – พิรุธเต็มๆ..รถบรรทุกขนฟางข้าวจากเชียงรายส่งภาคกลางหลายเที่ยวทั้งที่ไม่คุ้ม ตร.เชียงราย ซุ่มรอก่อนบุกค้นพบขนไอซ์มาจากเชียงแสนครึ่งตัน แวะโกดังเอาฟางข้าวปิดอำพราง เตรียมส่งปลายทางกรุงเก่า แลกค่าจ้างหลักล้าน
พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ รอง ผบช.ภ.5 พล.ต.ต.มานพ เสนากูล ผบก.ภ.จว.เชียงราย,พ.ต.อ.รัฐพล น้อยช่างคิด รอง ผบก.ภ.จว.เชียงราย ได้รับแจ้งจาก กก.สส.ภ.จว.เชียงราย ว่ามีคนขับรถยนต์บรรทุก ยี่ห้อ Hino รุ่น innovator สีเขียว ป้ายทะเบียน จ.ชียงราย บรรทุกฟางข้าวออกจาก อ.พาน จ.เชียงราย ไปยังภาคกลางผ่าน จ.สุพรรณบุรี หลายครั้งอย่างมีพิรุธ เนื่องจากหากเป็นเพียงฟางข้าวคงไม่ขนไปส่งไกลแบบนี้
เมื่อจัดกำลังออกเฝ้าติดตาม ก็พบพฤติกรรมคนขับรถยนต์บรรทุกดังกล่าวขนฟางข้าวขับออกจากโกดังภายในฟาร์มพื้นที่หมู่ 7 ต.สันกลาง อ.พาน มุ่งหน้าไปยังภาคกลางหลายครั้งจริง
กระทั่งเวลาประมาณ 05.00 น.วันนี้(19 พ.ย.)เจ้าหน้าที่ได้ดักรอบริเวณโกดังก็พบรถยนต์บรรทุกเป้าหมายขับมาจากท้องที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว เข้าไปในโกดัง จากนั้นก็มีคนกำลังขนฟางข้าวขึ้นท้ายรถเหมือนเดิม จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น
พบคนที่กำลังขนฟางข้าวคือนายนิติพนธ์ อายุ 50 ปี และ น.ส.วิมลวรรณ อายุ 48 ปี ชาว ต.สันกลาง อ.พาน และรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ป้ายทะเบียน จ.พระนครศรีอยุธยา อีก 1 คัน
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นที่กระบะหลังรถบรรทุก พบกระสอบฟางจำนวน 20 กระสอบ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) กระสอบละประมาณ 25 กิโลกรัม รวมของกลางไอซ์ทั้งหมดประมาณ 500 กิโลกรัม จึงได้จับกุมตัวทั้ง 2 คนเอาไว้
สอบถามเบื้องต้นทั้งคู่ให้การยอมรับว่าช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ได้ไปขนยาเสพติดทั้งหมดมาจาก อ.เชียงแสน เพื่อจะนำไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา แลกกับค่าจ้างเป็นเงินจำนวน 1 ล้านบาท หลังออกจาก อ.เชียงแสน จึงขับเข้าไปในโกดังเพื่อจะใช้ฟางข้าวปกปิดอำพราง
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีและขยายผลตามกฎหมาย.