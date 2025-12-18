โตเกียวผงาดขึ้นอันดับ 2 เมืองน่าดึงดูดที่สุดในโลก แซงหน้านิวยอร์กครั้งแรก

โตเกียว (เกียวโดนิวส์ 18 ธ.ค.) - โตเกียวขึ้นสู่อันดับ 2 ในบรรดา 48 เมืองใหญ่ทั่วโลกในด้านความน่าดึงดูดโดยรวมเป็นครั้งแรก หลังจากอยู่ในอันดับ 3 มานาน 9 ปี ตามรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยสถาบันวิจัยของญี่ปุ่น แซงหน้านิวยอร์กเนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
ตามรายงานของสถาบันเพื่อกลยุทธ์เมืองของมูลนิธิโมริเมโมเรียล นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกในห้าเมืองชั้นนำในรอบ 9 ปี ลอนดอนยังคงรักษาอันดับหนึ่งในดัชนีเมืองที่มีอำนาจระดับโลกเป็นปีที่ 14 ติดต่อกัน แม้ว่าคะแนนโดยรวมจะลดลงก็ตาม
ดัชนีนี้ใช้วัด "แรงดึงดูด" ของเมือง หรือความสามารถในการดึงดูดผู้คนและธุรกิจจากทั่วโลก โดยพิจารณาจาก 6 หมวดหมู่ ได้แก่ เศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนา ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความน่าอยู่ สิ่งแวดล้อม และการเข้าถึง
ในรายงานดัชนีประจำปี ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2551 โตเกียวมีคะแนนโดยรวมดีขึ้น แม้ว่าคะแนนในหมวดเศรษฐกิจจะลดลงก็ตาม โตเกียวครองอันดับหนึ่งในด้านความน่าอยู่ และขึ้นมาอยู่อันดับสองในด้านปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลง ทำให้ประเทศเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้น
นิวยอร์กมี "คะแนนลดลงมากที่สุดในบรรดาเมืองทั้งหมด" โดยเสียตำแหน่งอันดับสองที่ครองมาตั้งแต่ปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความน่าอยู่ นิวยอร์กอยู่อันดับสุดท้ายในตัวชี้วัดย่อย "ระดับราคา"
ในขณะที่ลอนดอนก็มีคะแนนลดลงในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น ความน่าอยู่และสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงครองอันดับหนึ่งในด้านจุดแข็งของปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและการเข้าถึง
ขณะเดียวกัน โอซาก้าอยู่อันดับที่ 18 ขยับขึ้นจากอันดับที่ 35 ในการจัดอันดับครั้งก่อน เนื่องจากงานมหกรรมโลกที่จัดขึ้นในปีนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและช่วยกระตุ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของเมือง ส่วนฟุกุโอกะ เมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น อยู่ในอันดับที่ 40