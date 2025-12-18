รถบรรทุกดัมพ์ยกค้าง! ชนสะพานลอยตรงข้ามตลาดนำไทย ถนนเทพรัตน ถล่ม ทล.ปิดทางหลัก ขาเข้า

กรมทางหลวงแจ้งเหตุ รถบรรทุกยกกระบะดัมพ์ยกค้าง ชนสะพานลอยบนถนนเทพรัตน ถล่มทั้งแถบ จุดตรงข้ามตลาดนำไทย อำเภอบางบ่อ ทล.ปิดจราจรช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า ช่วง กม. 35+200 รถผ่านได้เฉพาะทางขนาน
วันนี้ (18 ธันวาคม 2568) ช่วงเช้าเวลาประมาณ 09.04 น. เกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนเทพรัตน) บริเวณประมาณ กม. 34+500 ทางหลักฝั่งขาเข้า ช่วงตรงข้ามตลาดนำไทย อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ขณะเกิดเหตุมีผู้พบเห็นเหตุการณ์รายงานว่า เห็นส่วนดัมพ์ของรถบรรทุกอยู่ในลักษณะยกสูงค้างอยู่ ก่อนจะชนคานสะพานลอยและทำให้คานเคลื่อนตัวร่วงลงทับตัวรถบรรทุกและรถข้างเคียง ส่งผลให้คานกีดขวางทุกช่องจราจรบนทางหลักฝั่งขาเข้า
ขณะนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการดังนี้
• ปิดการจราจรทางหลักฝั่งขาเข้า บริเวณประมาณ กม. 35+200
• จัดให้รถสัญจรผ่านทางขนาน แทนเป็นการชั่วคราว
ผู้ใช้ทางโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และปฏิบัติตามสัญญาณเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ขณะนี้หน่วยกู้ชีพอยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือและนำส่งโรงพยาบาล
ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรหรือแจ้งเหตุได้ที่
📞 สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง