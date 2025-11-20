ยืดเยื้อ! ทล.33 'ป่าโมก-สุพรรณบุรี' ยังจมบาดาลหลังชาวบ้าน 2 ฝั่งตกลงไม่ได้ วอนผู้ใช้ทาง 'อย่าฝืน' หวั่นน้ำทะลักซ้ำ

อ่างทอง - ถนนทางหลวง 33 (ป่าโมก-สุพรรณบุรี) ยังเผชิญปัญหาน้ำท่วมสูง 30-40 ซม. หลังแขวงทางหลวงเร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่อง แต่ติดขัดที่ปัญหาหลัก "ชาวบ้าน 2 ฝั่งถนนยังตกลงกันไม่ได้" ในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ ขณะที่รถบรรทุกและรถกระบะบางส่วนยัง 'ฝืน' เข้าใช้เส้นทางทั้งที่ปิดจราจร เสี่ยงทำให้สถานการณ์แย่ลง
เมื่อเวลา 19.30 น.วันนี้( 20 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข 33 (ทล.33) สายป่าโมก-สุพรรณบุรี ช่วงผ่านหน้าหมู่บ้านทำกอง ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ว่ายังคงน่าเป็นห่วง แม้ว่าเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงอ่างทองจะระดมกำลังเข้าดำเนินการล็อกน้ำริมถนนทั้ง 2 ฝั่ง และติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งสูบน้ำออกจากช่องจราจร โดยระดับน้ำในบางส่วนเริ่มลดลงเหลือ 20-30 เซนติเมตรแล้ว แต่ภาพรวมของถนนยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้ตามปกติ
ปัญหาหลักที่ทำให้สถานการณ์ยืดเยื้อ คือ ความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมทั้ง 2 ฝั่งถนน ที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ในประเด็นการสูบและระบายน้ำออกจากพื้นที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก ส่งผลให้น้ำยังคงท่วมขังในระดับสูงและถนนยังไม่สามารถเปิดให้สัญจรได้
นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านวินัยจราจร เมื่อมีรายงานว่า รถบรรทุกและรถกระบะบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือและยังคงฝ่าฝืนใช้เส้นทางดังกล่าว เพื่อพยายามผ่านจุดที่น้ำท่วมขัง ทั้งที่ถนนยังคงถูกปิดการจราจรอย่างเป็นทางการ การกระทำดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ทางและอาจทำให้แนวป้องกันน้ำหรือระดับน้ำเกิดการเปลี่ยนแปลงจนสร้างความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงได้
แขวงทางหลวงอ่างทองจึงต้องเร่งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในการระบายน้ำ และขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและสามารถเปิดเส้นทางได้อย่างปลอดภัย