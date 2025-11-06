ชัยนาท - เแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นต่อเนื่อง ล้นตลิ่งท่วมถนนทางหลวง 311 ชัยนาท-สิงห์บุรี แขวงทางหลวงชัยนาท เร่งทำคันดินวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ เพื่อให้ประชาชนยังสามารถใช้ถนนได้ ขณะที่รองผู้ว่าฯชัยนาท ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์ พบว่าทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกของอำเภอสรรพยา ถูกน้ำท่วมเกือบทุกพื้นที่
วันนี้(6 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ล่าสุด น้ำได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนทางหลวงหมายเลข 311 สายชัยนาท-สิงห์บุรี ช่วงบริเวณโค้งบางเสวย ม.5 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา มีน้ำท่วมสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร
ทำให้ถนนช่วงดังกล่าว เหลือช่องจราจรใช้ได้เพียงช่องเดียว ส่วนช่วงบริเวณหน้าประตูระบายน้ำบางเสวย มีน้ำไหลล้นบานประตูระบายน้ำลงคลองส่วนหนึ่ง อีกส่วนไหลล้นข้ามถนน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยนาท ต้องเร่งทำคันดิน และวางแนวกระสอบทรายกั้นน้ำ ตลอดช่วงโค้งบางเสวยยาวประมาณ 100 เมตร และจะใช้เครื่องสูบน้ำ สูบน้ำที่ล้นออกจากถนน เพื่อให้ประชาชนยังสามารถใช้ถนนสัญจรได้ แต่เพื่อความปลอดภัย ขอให้ประชาชนที่ใช้ถนนผ่านจุดดังกล่าว ลดความเร็วรถ และใช้ความระมัดระวังในการขับขี่
ขณะที่ นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำที่อำเภอสรรพยา เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของจังหวัดชัยนาท เมื่อสัปดาห์ที่แล้วน้ำได้ลดไป กลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่เมื่อวันที่จันทร์ที่ผ่านมา ชลประทานได้เพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และวันนี้เพิ่มระบายเป็น 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่อำเภอสรรพยา เพิ่มขึ้นมาจากเดิมประมาณ 2 เมตร ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ทั้งฝั่งตะวันออก และฝั่งตะวันตกของอำเภอสรรพยา
โดยที่ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จุดที่น่าเป็นห่วงมากที่สุด คือ ช่วงโค้งคลองบางเสวย น้ำได้ล้นคลองบางเสวย ไหลเข้าสู่ทุ่งไปที่ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี ด้วย ทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดชัยนาทขยายวงกว้างมากขึ้น
ขณะนี้ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ และให้ทางอำเภอสรรพยา สำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่ม เพื่อที่ทางหน่วยงานราชการจะได้ให้ความช่วยเหลือต่อไป และฝากเตือนประชาชน ขอให้เตรียมเก็บของขึ้นที่สูงไว้แต่เนิ่นๆ เนื่องจากยังมีพายุคัลแมกี ที่จะทำให้เกิดฝนตกและจะทำให้ประมาณน้ำเพิ่มขึ้นอีก