ผู้ว่าฯ อ่างทองเร่งลงพื้นที่ “ป่าโมก” ลุยวางบิ๊กแบ็ก–แบร์ริเออร์ สกัดน้ำเจ้าพระยาทะลุพนังท่วมเขตเศรษฐกิจ

อ่างทอง - ผู้ว่าฯ อ่างทองนำทีมเร่งแก้ปัญหาน้ำเจ้าพระยาทะลุพนังกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจเทศบาลป่าโมก และถนนทางหลวงหมายเลข 33 สั่งระดมกำลังจิตอาสา–เครื่องจักรกลวางแนวบิ๊กแบ็ก–แบร์ริเออร์ ป้องกันน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่องจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา
วันนี้(8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสะพานป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลทะลุพนังกั้นน้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจเทศบาลตำบลป่าโมก และถนนทางหลวงหมายเลข 33 (ป่าโมก–สุพรรณบุรี) บริเวณเชิงสะพานป่าโมก
โดยได้ประสาน นางเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง นำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เร่งลำเลียงทราย กรอกถุงบิ๊กแบ็กเพื่ออุดรอยรั่ว พร้อมระดมกำลังพลจิตอาสาหน่วยพระราชทานกองทัพบก ร่วมปฏิบัติงานอย่างเร่งด่วน ใช้รถแบ็กโฮและรถสิบล้อยกบิ๊กแบ็กและแท่งแบร์ริเออร์ไปวางแนวสกัดน้ำบริเวณเชิงสะพานป่าโมก เพื่อชะลอและป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เศรษฐกิจและเส้นทางสัญจรสำคัญ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงอ่างทองได้ติดตั้งแนวกั้นเพิ่มเติม เพื่อให้ถนนทางหลวงหมายเลข 33 สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติในเร็ววัน
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด มีความสูง 9.43 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำสูง 10 เมตร ซึ่งเกินจุดวิกฤตที่กำหนดไว้ 8 เมตร โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่านในพื้นที่กว่า 2,579 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งวางแนวป้องกันและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสียหายขยายวงกว้างในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา