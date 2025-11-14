แขวงการทางเสนาเร่งกู้ถนนสายเสนา–ผักไห่ หลังน้ำแม่น้ำน้อยล้นตลิ่งท่วมหลายจุด หวั่นชาวบ้านถูกตัดขาด

พระนครศรีอยุธยา - ระดับน้ำแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ไหลท่วมถนนสายสำคัญ จนรถเล็กสัญจรลำบาก แขวงทางหลวงฯ เร่งเสริมดิน–ติดตั้งเครื่องสูบน้ำต่อเนื่อง ชาวบ้านเผยต้องลุยน้ำไปทำงาน ห่วงหากน้ำเพิ่มอีกอาจปิดเส้นทางทั้งหมด
วันนี้( 14 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยระดับน้ำในแม่น้ำน้อยที่รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนล้นแนวคันกั้นน้ำซึ่งเป็นถนนทางหลวงหมายเลข 3454 สายเสนา–ผักไห่ น้ำได้ไหลข้ามถนนหลายจุด
โดยเฉพาะช่วงตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 105 บริเวณทางแยกก่อนข้ามสะพานวัดโบสถ์ (ล่าง) และช่วงลงสะพานทางเข้าเทศบาลตำบลหัวเวียง ระดับน้ำบนผิวถนนอยู่ระหว่าง 20–40 เซนติเมตร ทำให้รถเก๋งและรถกระบะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ขณะที่รถจักรยานยนต์จำนวนมากดับกลางทาง ไม่สามารถเดินทางต่อได้
ด้านเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเสนา ได้นำรถแบ็กโฮเสริมดินทำแนวป้องกันน้ำล้นตลิ่ง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำทำงานตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ลดผลกระทบต่อเส้นทางคมนาคม
ทั้งนี้ ระดับน้ำยังเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนริมน้ำและพื้นที่ติดถนนหลายแห่ง โดยบางจุดระดับน้ำสูงถึง 3–4 เมตร ถนนสายเสนา–ผักไห่ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่ออำเภอเสนา อำเภอผักไห่ และใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปทำงาน ไปโรงพยาบาล รวมถึงลำเลียงความช่วยเหลือให้ชาวบ้านที่กำลังประสบอุทกภัยในหลายพื้นที่ของอยุธยาและอ่างทอง หากน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถนนใช้การไม่ได้เกรงว่าประชาชนจะถูกตัดขาด
นายสมชาย ดีสุข อายุ 59 ปี ชาวบ้านผู้ใช้เส้นทางประจำ เปิดเผยว่า น้ำเคยล้นตลิ่งท่วมถนนมาแล้วครั้งหนึ่งก่อนลดลง แต่กลับมาสูงขึ้นอีกหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,900 ลบ.ม./วินาที ทำให้การเดินทางลำบากอย่างมาก โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ที่ดับง่ายเมื่อมีรถบรรทุกสวนทาง บางวันต้องจอดรถและเดินลุยน้ำเข้าไปทำธุระเพื่อความปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือให้รถบรรทุกขนาดใหญ่ลดความเร็วเมื่อผ่านจุดที่มีน้ำท่วม เพื่อลดคลื่นน้ำและไม่สร้างผลกระทบให้ผู้ใช้ทางรายอื่น