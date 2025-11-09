อ่างทองเปิดใช้สะพานป่าโมกได้แล้ว 1 ช่องจราจร หลังน้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าตลาด เจ้าหน้าที่เร่งวางบิ๊กแบ็กอุดรอยรั่ว

อ่างทอง – สะพานป่าโมกเปิดการจราจรได้แล้ว 1 ช่องทางแบบสวนเลน หลังเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาลอดพนังกั้นน้ำทะลักเข้าท่วมถนนสาย 33 ป่าโมก–สุพรรณบุรี และตลาดป่าโมก ด้านเจ้าหน้าที่เร่งวางบิ๊กแบ็กและแบริเออร์อุดรอยรั่ว เพื่อเร่งคืนสภาพเส้นทางให้กลับสู่ปกติโดยเร็ว
วันนี้( 9 พ.ย.) ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย ไกรวีระเดชาชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าโมก นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจวางกรวยอำนวยการจราจรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานป่าโมก) เปิดการจราจรแบบสวนเลน 1 ช่องทางฝั่งเข้าตลาดป่าโมก บนถนนสาย 33 เส้นทางป่าโมก–สุพรรณบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน หลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดการจราจร เนื่องจากน้ำเจ้าพระยาล้นลอดใต้พนังกั้นน้ำเข้าท่วมพื้นที่ตลาดและถนนจนไม่สามารถสัญจรได้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์และเปิดการจราจรได้แล้ว 1 ฝั่ง ส่วนอีกฝั่งอยู่ระหว่างการซ่อมแซมคันกั้นน้ำ โดยใช้รถแบ็กโฮปั้นแนวคันดินเสริม พร้อมทยอยนำแบริเออร์และถุงบิ๊กแบ็กเข้าวางตลอดแนวเชิงสะพาน เพื่ออุดรอยรั่วและชะลอน้ำไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจของตำบลป่าโมก
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานยังคงเร่งดำเนินการเสริมแนวป้องกันและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้สามารถเปิดการจราจรได้เต็มรูปแบบโดยเร็วที่สุด
สำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ยังคงระบายน้ำในอัตรา 2,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทองบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด อยู่ที่ 9.40 เมตร จากระดับวิกฤติ 8 เมตร โดยระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำสูงสุดอยู่ที่ 10 เมตร ขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,567 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด