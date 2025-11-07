พนังป่าโมกแตก! น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าตลาดสูงกว่า 1 เมตร รถจม–จราจรอัมพาต

อ่างทอง- พนังกั้นน้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานป่าโมก จ.อ่างทอง พังทลายหลังน้ำเพิ่มสูงต่อเนื่อง ทะลักเข้าท่วมตลาดป่าโมกสูงกว่า 1 เมตร เอ่อล้นถนน 309 ป่าโมก–สุพรรณบุรี รถจมน้ำหลายคัน ตำรวจต้องปิดการจราจร ขณะเจ้าหน้าที่เร่งเสริมคันดินและวางแบริเออร์สกัดน้ำ
วันนี้( 7 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พนังกั้นน้ำเจ้าพระยาบริเวณเชิงสะพานป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ได้พังทลายลงหลังกระแสน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้น้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่ตลาดป่าโมกอย่างรวดเร็ว
ระดับน้ำในตลาดสูงกว่า 1 เมตร พ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งขนย้ายสินค้าและทรัพย์สินหนีน้ำกันจ้าละหวั่น ขณะที่น้ำยังคงเอ่อล้นขยายวงกว้างเข้าท่วมถนนสาย 309 ป่าโมก–สุพรรณบุรี การจราจรติดขัดอย่างหนัก มีรถยนต์หลายคันจมน้ำเสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเร่งปิดการจราจรบริเวณดังกล่าว พร้อมระบายรถออกไปตามเส้นทางเลี่ยงและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางให้ประชาชนรับทราบ
ด้านอำเภอป่าโมกได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และอาสากู้ภัย เข้าพื้นที่ร่วมกันเสริมแนวคันดินและวางแท่งแบริเออร์ เพื่อสกัดน้ำไม่ให้ไหลทะลักขยายวงกว้างเพิ่ม พร้อมเร่งดำเนินการกู้สถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
ล่าสุด นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้สั่งการให้อำเภอป่าโมกและเทศบาลตำบลป่าโมก ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด