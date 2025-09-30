(คลิป) อ่างทองระทึก! น้ำเจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง ซึมเขื่อนหน้าศาลากลาง เร่งวางกระสอบทรายอุดรอยรั่ว

อ่างทอง – น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่อง ไหลซึมเขื่อนบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่เทศบาลเร่งวางกระสอบทรายและสูบน้ำอุดรอยรั่วอย่างเร่งด่วน หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,300 ลบ.ม./วินาที ส่งผลระดับน้ำหน้าศาลากลางพุ่งแตะ 8.67 เมตร จากตลิ่ง 10 เมตร
วันนี้ (30 ก.ย.) ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน จ.อ่างทอง เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการรั่วซึมของเขื่อนบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งศาลากลางจังหวัด เจ้าหน้าที่เทศบาลต้องเร่งนำผ้าพลาสติกและกระสอบทรายมาปิดกั้นรอยรั่ว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออกจากจุดเสี่ยงทันที
ด้านนายธีระ เฉลยโภชน์ เจ้าหน้าที่เทศบาล เผยว่า ขณะนี้ได้เสริมมาตรการป้องกันเต็มที่เพื่อสกัดการรั่วซึมบริเวณดังกล่าว โดยระดับน้ำเจ้าพระยาไหลผ่านหน้าศาลากลางอยู่ที่ 8.67 เมตร จากระดับตลิ่ง 10 เมตร และมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,290 ลบ.ม.ต่อวินาที ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,300 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้สถานการณ์ยังต้องจับตาใกล้ชิด