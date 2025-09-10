อ่างทองเร่งวางกระสอบทราย รับมือน้ำโผงเผงเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมแล้ว 90 หลังคาเรือน

อ่างทอง - อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก อ่างทอง นำทีมชาวบ้าน–ฝ่ายปกครอง–ทหาร เร่งวางกระสอบทรายและตั้งเครื่องสูบน้ำสกัดจุดรั่วซึม หลังเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 1,900 ลบ.ม./วินาที ส่งผลน้ำคลองโผงเผงเพิ่มต่อเนื่อง ท่วมนอกคันกันน้ำแล้วกว่า 90 หลังคาเรือน เสี่ยงลามอีกกว่า 200 หลัง
วันนี้ (10 ก.ย.) ที่บริเวณริมคลองโผงเผง ม.5–6 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง นายมนตรี โตศิลปกิจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง นำพนักงาน อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันกรอกกระสอบทรายวางตามจุดเสี่ยงรอยต่อ ม.5–6 ขนานกับริมคลอง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่เร่งด่วน หลังระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
นายมนตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ที่ 1,900 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำในคลองโผงเผง สาขาแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงต่อเนื่อง ขณะนี้มีบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 90 หลังคาเรือน หากระดับน้ำยังสูงขึ้น อาจไหลเข้าท่วมพื้นที่ ม.4 อีกกว่า 80 หลังคาเรือน ส่วนบ้านเรือนริมคลอง ม.5–6 กว่า 200 หลังคาเรือน ขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
สำหรับสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดระดับน้ำที่สถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง อยู่ที่ 7.66 เมตร จุดวิกฤต 8 เมตร จากตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร โดยมีปริมาณไหลผ่าน 1,931 ลบ.ม./วินาที และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น