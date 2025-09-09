สื่อเขมรตีข่าว! ศาลสั่งจำคุก “ทักษิณ” 1 ปี ชี้พักรักษาตัว 6 เดือนไม่นับเป็นโทษจำคุก

สื่อกัมพูชาเกาะติดคดี “ทักษิณ” รายงานศาลฎีกาสั่งกลับเข้าคุก หลังพักรักษาตัว 6 เดือนในโรงพยาบาลไม่นับเป็นโทษจำคุก ชี้คำตัดสินครั้งนี้อาจพลิกโฉมการเมืองไทย พร้อมส่งสัญญาณชัดเจนเรื่องความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย ขณะที่สื่อเขมรหลายสำนักจับตาใกล้ชิด มองว่าทิศทางการเมืองไทยอาจเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
วันนี้ (9 ก.ย.) สื่อของกัมพูชาอย่าง 'กัมพูเชียทแมร์' ได้ออกมาโพสต์ข่าว 'ทักษิณ ชินวัตร' โดยทางเว็บข่าวกัมพูเชียทแมร์ รายงานว่า “ศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันอังคารว่า การที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร พักรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนเป็นเวลา 6 เดือน ในปี 2566 ไม่ถือเป็นโทษจำคุก โดยสั่งให้กลับเข้าคุกและรับโทษตามโทษที่เหลืออยู่ มหาเศรษฐีวัย 76 ปีผู้นี้ กลับมาจากการลี้ภัย 15 ปีเมื่อปีที่แล้ว เพื่อเข้ารับการพิจารณาคดีในข้อหาทุจริตและใช้อำนาจในทางมิชอบ เดิมทีเขาถูกตัดสินจำคุก 8 ปี แต่ต่อมาได้รับการอภัยโทษเหลือเพียง 1 ปี
แต่แทนที่จะเข้ารับโทษจำคุก นายทักษิณ กลับถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลตำรวจอย่างรวดเร็ว และเข้ารับการรักษาตัวเป็นเวลา 6 เดือน ก่อนได้รับการประกันตัว คำตัดสินในวันนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่สำหรับทักษิณ ซึ่งหมายความว่า เขาจะต้องเผชิญโทษจำคุกอีกครั้ง ซึ่งอาจพลิกโฉมการเมืองไทย นักวิเคราะห์หลายท่านกล่าวว่า นายทักษิณใช้ความมั่งคั่งและอิทธิพลของตน เพื่อหลบเลี่ยงการรับโทษ และคำตัดสินในวันนี้ถือเป็นการสัญญาณที่ชัดเจนที่หนักแน่นถึงความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย
ด้าน พนมเปญโพสต์ รายงานว่า ส่วนหนึ่งของคำพิพากษาระบุว่า การส่งตัวนายทักษิณไปโรงพยาบาลไม่เป็นไปตามกฎหมาย จำเลยทราบดีว่า อาการป่วยของเขาไม่ใช่เรื่องด่วนและการต้องอยู่ในโรงพยาบาลไม่ถือเป็นโทษจำคุก
ส่วนเฟรชนิวส์ ได้ออกมารายงานว่า ด่วน! ศาลสั่งจำคุกอดีตนายกฯ ทักษิณ 1 ปี ตำรวจเตรียมควบคุมตัวทักษิณ ผู้สื่อข่าวที่เข้าร่วมฟังคำพิพากษากล่าว เขาต้องรับโทษจำคุกหนึ่งปี”