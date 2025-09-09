เผยมติองค์คณะศาลฎีกาเป็นเอกฉันท์ 5-0 สั่ง “ทักษิณ” กลับเข้าคุก 1 ปี

วันนี้(9 ก.ย.) มีรายงานว่า จากการตรวจสอบคำสั่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคดีบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร ไม่เป็นไปตามคำพิพากษา โดยศาลฯ ได้มีคำสั่งให้นายทักษิณกลับไปรับโทษจำคุก 1 ปีนั้น ไม่ได้มีการเขียนมติขององค์คณะไว้ในคำสั่งแต่อย่างใด
อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากศาลยุติธรรมเปิดเผนว่า กรณีถ้าองค์คณะมีมติเป็นเอกฉันท์จะไม่มีการระบุมติไว้ในคำสั่ง ยกเว้นเเต่กรณีที่มีความเห็นไม่ตรงกันจึงจะเขียนมติเอาไว้ เท่ากับว่าคำสั่งศาลฎีกาในวันนี้เป็นมติเอกฉันท์ โดยมีรายชื่อองค์คณะศาลฎีกาทั้ง 5 คนประกอบด้วย
1.นายฉัตรชัย ไทรโชต
2.นายอดุลย์ อุดมผล
3.นายไตรรัตน์ แก้วศรีนวล
4.นางสุพิชญ์ กรอบคำ
5.นายพัฒนไชย ยอดพยุง