ศาลฎีกาฯ ยกคำร้อง ขอให้ห้าม “ทักษิณ” ออกนอกประเทศ ชี้ "ชาญชัย" ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม


นายทักษิณ ชินวัตร เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ เพื่อฟังคำสั่งไต่สวนในวันพรุ่งนี้
ศาลฎีกายกคำร้องห้ามไม่ให้ “ทักษิณ ชินวัตร”คดีไต่สวนการบังคับโทษ เดินทางออกนอกประเทศ ชี้"ชาญชัย" ผู้ร้องไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรง


วันนี้ (8 ก.ย.) ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สนามหลวง นัดฟังคำสั่งกรณีที่ นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาฯ มีคำสั่งห้ามนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางออกนอกราชอาณาจักร กรณีการบังคับโทษ ชั้น 14 โรงพยาบาลตํารวจ

นายชาญชัย เปิดเผยหลังเข้ารับฟังคําสั่งศาลว่า ศาลมีคําสั่งยกคําร้องโดยให้เหตุผลว่าตนเองนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงจึงไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้จำเลยห้ามเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งตนน้อมรับคําสั่งศาลและไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะถือว่าได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเพราะถ้าหาก นายทักษิณ หนีไปก็กระบวนการคดีนี้ก็อาจจะไม่จบไม่สิ้น ซึ่งโทษสูงสุดหาก นายทักษิณ ถูกดำเนินคดีก็มีเพียงแค่ 1 ปีเท่านั้น

ส่วนกรณีที่นายทักษิณ เดินทางกลับมายังประเทศไทยเพื่อมารับฟังคำตัดสินของศาลในวันพรุ่งนี้กรณีคดีเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจ ชั้น 14 นายชาญชัย ระบุว่า ตนเองเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดี เพื่อที่จะทำให้คดีนี้สมบูรณ์แบบซึ่งการไต่สวนจะใช้เวลาพอสมควร เพื่อให้ได้เห็นข้อเท็จจริงและหลักฐาน ส่วนศาลจะพิจารณาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล

นายชาญชัย กล่าวต่ออีกว่า ในวันพรุ่งนี้เวลา 09.30 น. ตนเองจะเดินทางมายังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เพื่อเข้ารับฟังคำตัดสินของศาลด้วยเช่นเดียวกัน และส่วนตัวเชื่อว่านายทักษิณไม่น่าจะเลื่อนนัดตัดสินแต่อย่างไรก็ตามหากไม่มาจริงศาลก็สามารถพิจารณาย้อนหลังได้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ นายทักษิณ ว่าจะเลือกหนีทั้งชีวิตหรือยอมเข้าสู่กระบวนการ

