ทักษิณ ชินวัตร โพสต์ซึ้งถึงประชาชน ก่อนเข้ารับโทษจำคุก

ทักษิณ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ขอบคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษ และพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษา ยืนยันมองไปข้างหน้าและขอให้ความขัดแย้งยุติลง พร้อมขอบคุณประชาชนและพรรคเพื่อไทยที่เคียงข้างเสมอมา
วันนี้ (9 ก.ย.) หลังศาลฎีกาฯ มีคำสั่งให้จำคุก "ทักษิณ" 1 ปี ชี้การออกไปพักรักษาตัวที่ชั้น 14 รพ.ตำรวจ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ถือว่าการบังคับโทษไม่เป็นไปตามคำพิพากษา
อย่างไรก็ตาม ทมงานของเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ข้อความ ที่เขียนขึ้นเพื่อขอบคุณทุกฝ่ายก่อนที่เจ้าตัวจะเข้ารับโทษจำคุก
ในข้อความดังกล่าว นายทักษิณกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอภัยลดโทษจำคุกให้ตนคงเหลือเพียง 1 ปี พร้อมระบุว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการตามคำพิพากษาในวันนี้
นายทักษิณยังได้กล่าวถึงความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีระหว่างปี 2544-2549 โดยเน้นย้ำถึงความพยายามในการผลักดันนโยบายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการแข่งขันทางการเมืองที่เน้นผลงาน
สำหรับคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารในปี 2549 นายทักษิณระบุว่าขอมองไปข้างหน้าและให้ทุกอย่างที่ผ่านมามีข้อยุติ ทั้งในส่วนของการต่อสู้คดีและความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับตน
ในตอนท้ายของข้อความ นายทักษิณได้กล่าวขอบคุณประชาชน นักการเมือง และเพื่อนสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่สนับสนุนและเคียงข้างมาโดยตลอด พร้อมยืนยันว่าถึงแม้จะไร้อิสรภาพ แต่ยังมีเสรีภาพทางความคิดเพื่อประเทศชาติและประชาชน และจะใช้เวลาในชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยต่อไป