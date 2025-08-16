“โฆษก กธ.” ขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือผ่านงบฯ 69 ลั่น ไม่ปล่อยสูญเปล่าแม้แต่บาทเดียว มุ่งพัฒนาการศึกษา ฟื้นคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

วันนี้(16 ส.ค.)นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ สส.ชัยภูมิ และโฆษกพรรคกล้าธรรม(กธ.)กล่าวภายหลังจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ว่า พรรคกล้าธรรมขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม ทั้งฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน คณะกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ทุกกระทรวงที่ร่วมกันทำงานอย่างสร้างสรรค์ ทำให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปด้วยความราบรื่นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้
“พรรคกล้าธรรมที่มีรัฐมนตรีกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนทุกบาทไปใช้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและเกษตรกรไทย อย่างโปร่งใสและคุ้มค่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงเกษตรกรกว่า 30 ล้านคนทั่งประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ”นายอัครแสนคีรี กล่าว
ทั้งนี้ พรรคกล้าธรรมขอขอบคุณ สส.พรรคฝ่ายค้าน ที่ให้ข้อแนะนำ ท้วงติง และข้อเสนอแนะในหลากหลายประเด็นที่เป็นประโยชน์ โดยเราจะนำมาเป็นแนวทางพิจารณาให้สอดคล้องกับงบประมาณ และให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน