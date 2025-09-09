รัฐบาลขอบคุณสภา ผ่านกฎหมาย 3 ฉบับ เดินหน้านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เพื่อคนไทยเดินทางสะดวกประหยัดตามนโยบายพรรคเพื่อไทย
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันสนับสนุนแนวทางการประหยัดค่าของชีพของคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลหลายจังหวัด ล่าสุด ร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม และร่าง พ.ร.บ.รฟม.ผ่านทั้ง 2 สภาเรียบร้อยแล้ว
โดยในที่ประชุมวุฒิสภาวานนี้ (8 ก.ย.) มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ…. และร่างพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่…) พ.ศ… ด้วยเสียงเอกฉันท์ 155 เสียง และ 161 เสียง ตามลำดับ หลังจากที่ก่อนหน้าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้วทำให้ ร่าง พ.ร.บ. ตั๋วร่วม และร่าง พ.ร.บ. รฟม. ผ่านทั้ง 2 สภาเรียบร้อยแล้ว
จากนี้จะได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึ่งต้องมีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่ที่ร่าง พ.ร.บ. มาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 30 ก.ย. นี้
“กฎหมาย 3 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายได้ผ่านวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณสภาที่เดินหน้าพิจารณา และให้ข้อสังเกตต่อประเด็นต่างๆ เพื่อให้นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย และนโยบายระบบตั๋วร่วมช่วยให้การเดินทางขนส่งสาธารณะสะดวกสบายยิ่งขึ้น ลดต้นทุนในการเดินทาง และยังเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ด้วยการใช้บัตรโดยสารใบเดียว สามารถเดินทางได้ทุกระบบของการบริการขนส่งสาธารณะ ตามนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงประชาชนที่เข้ามาในกรุงเทพมหานคร” นายจิรายุ กล่าว