เปิดแล้ว ลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายผ่านแอป "ทางรัฐ" ไม่จำกัดสิทธิ ไม่จำกัดเวลา

เปิดลงทะเบียนรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายไม่จำกัดสิทธิ ไม่จำกัดเวลา ไม่จำกัดจำนวน เพื่อประชาชนสามารถใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสี ทุกสายภายใต้อัตราค่าโดยสารเดียว
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า “รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ลดรายจ่าย คนไทยใช้ได้ทุกคน” เปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปฯ “ทางรัฐ” วันนี้ ครอบคลุม 13 เส้นทาง 194 สถานี โดยไม่จำกัดเวลาในการลงทะเบียน ไม่จำกัดสิทธิ และไม่ได้จำกัดจำนวน โดยคนไทยที่มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก สามารถลงทะเบียนได้ทุกคน เพื่อพร้อมให้บริการประชาชนอย่างไร้ร้อยต่อ
สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ กระทรวงคมนาคมได้เสนอไปทั้ง 3 ฉบับ โดยสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การขนส่งทางราง พ.ศ. ... ในวาระ 2 และ 3 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนจะเข้าสู่การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ต่อไป ขณะที่ร่าง พ.ร.บ. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และร่าง พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม คาดว่าการพิจารณาจะสามารถจบได้ภายในสัปดาห์หน้า และยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมผลักดันนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายอย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนหลังจากกฎหมายทุกฉบับบังคับใช้
“พ.ร.บ. ตั๋วร่วมจะทำให้การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้บริการ แก้ไขปัญหาด้านการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้คาดว่านโยบายรถไฟฟ้า 20 บาท นี้จะทำให้มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 20% โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าทุกสายประมาณ 1.7 ล้านคน/วัน”
“นโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย” ถือเป็นก้าวแรกในการแก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ต้องแบกรับค่าเดินทางวันละหลายสิบจนถึงหลักร้อยบาท นโยบายนี้เปิดทางให้ทุกคนเข้าถึงระบบขนส่งที่รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นธรรม ถือเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแค่ราคาที่ “ถูก” แต่ต้อง “เข้าถึงได้” เชื่อมต่อขนส่งหลักกับระบบรองให้ครอบคลุมถึงชุมชนรอบนอก เกิด “การเดินทางต่อเนื่องไร้รอยต่อ” นายจิรายุฯ กล่าว
1) motto : รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ลดรายจ่าย คนไทยใช้ได้ทุกคน
▶️ข้อมูลทั่วไป และ FAQ มาตรการ 20 บาทตลอดสาย
เว็บไซต์: https://www.mrta.co.th/20baht
▶️ขั้นตอนลงทะเบียนผูกบัตรรถไฟฟ้า 20 บาท ตลอดสาย บนแอปฯ ทางรัฐ
เว็บไซต์: https://dg.th/20baht