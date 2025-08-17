พท.ขอบคุณพรรคร่วมผ่านงบ 69 ยันใช้มีประสิทธิภาพ จ่อช่วยเกษตรไร่ละพัน ตั้งจุดรับซื้อลำไยเกรด AA กก. 13

เพื่อไทย ขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลผ่านงบฯ69 ฉลุย ยันรัฐบาล จะใช้งบทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมนำไปช่วยเหลือเกษตรไร่ละ 1,000 บาท เริ่ม ก.ย.นี้ ตั้งจุดรับซื้อลำไยเกรด AA กก.ละ 13 บาทถึง 20 ส.ค.นี้
วันนี้ (17ส.ค.) นางสาวขัตติยา สวัสดิผล รองโฆษกพรรค แถลงขอบคุณพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคที่ร่วมกันผลักดันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2569 จนสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ว่าทุกพรรคการเมืองต่างรับรู้รับทราบว่าร่างกฎหมายเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ได้ให้ไว้กับประชาชน โดยข้อเสนอแนะข้อสังเกตของ สส. เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ พร้อมยืนยันว่างบประมาณฯปี2569 ไม่ใช่ตัวเลขที่อยู่ในเอกสาร หรือตัวเลขลอยอยู่ในอากาศ แต่จะเป็นงบประมาณในการวางรากฐานของประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาปากท้อง
“พรรคเพื่อไทยยืนยันจะมุ่งมั่นใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน โดยหลังจากที่ร่างกฎหมายให้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ขั้นตอนต่อไปพิจารณาชั้นวุฒิสภา เชื่อมั่นว่าวุฒิสภาจะเร่งในการพิจารณาเพื่อเปิดทางให้รัฐบาลนำไปใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายอย่างเร็วที่สุด”
โดยของโครงการที่จะใช้งบประมาณในปี 2569 คือ โครงการรถไฟรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายเพื่อทำให้การเดินทางสะดวกรวดเร็ว และเป็นการลดรายจ่ายของประชาชน และจะนำไปใช้ในโครงการฟื้นฟูการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชน ตั้งเป้าการท่องเที่ยว 2.8 ล้านล้าน จะดึงนักท่องเที่ยว 36 ล้านคนสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นกับ ผู้ประกอบการ SME และภาคบริการ
จะนำงบประมาณไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณสุข เพื่อรองรับสังคมสูงวัยและสิทธิประโยชน์ใหม่ และนำไปสร้างระบบดูแลสุขภาพของคนไทย จะนำไปจัดการภัยพิบัติและเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศ เพื่อให้ท้องถิ่นมีความพร้อม ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง ขณะเดียวกันรัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมเช่นโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวปี 2568-2569 จ่ายเงินช่วยเหลือไร่ละ 1,000 สูงสุด 10 ไร่ครอบคลุมทั้งนาปีและนาปรัง เริ่มในเดือนกันยายน เงินจะโอนเข้าบัญชีเกษตรกรที่ขึ้นบัญชีไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร
และรัฐบาลได้ร่วมกับสมาคมลำไยอบแห้งตั้งจุดรับซื้อลำไยเกรด AA ที่กิโลกรัมละ 13 บาทจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม และเสนอให้ทางคณะรัฐมนตรีออกมาตรการช่วยเหลือส่งเสริม จะจ่ายรายละ 1,400 บาททดแทนรายได้ และทั้งสองมาตรการนี้มีเป้าหมายให้รายได้ถึงมือเกษตรกรอย่างเร็วที่สุด พรรคเพื่อไทยได้กำชับ สส. ให้ติดตามสถานการณ์จุดรับซื้อและปริมาณการรับซื้อเพื่อนำปัญหาไปสะท้อนกับรัฐบาล เพื่อนำไปแก้ไข เกิดประสิทธิภาพสูงสุด