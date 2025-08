"สุริยะ"คาดรถไฟฟ้า 20 บาท ปชช.ลงทะเบียน 2 ล้านคน ระบบรับไหว - รฟม.ออกบัตร Mangmoom EMV รับสิทธิ์แทน MRT Plus เหตุระบบไม่รองรับ

“สุริยะ”มั่นใจ รถไฟฟ้า 20 บาท 8 สายจ่ายราคาเดียว คาดประชาชนร่วมลงทะเบียนกว่า 2 ล้านคน ส่วนร่างกฎหมาย 3 ฉบับ เชื่อพรรคร่วมฯและสส.ช่วยหนุน ด้านรฟม. ออกบัตร Mangmoom EMV เชื่อมระบบหลังบ้านรับสิทธิ์ 20 บาท ใช้แทน MRT Plus แนะผู้โดยสารคืนบัตรรับเงินคืนได้นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า มาตรการอัตราค่าโดยสาารถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาท (20 บาทตลอดสาย) เตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิผ่านแอปฯ “ทางรัฐ“ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มมาตรการวันที่ 1 ตุลาคม 2568 จะสามารถใช้รถไฟฟ้า 8 สายทางในอัตราเดียวเพียง 20 บาทตลอดสาย ซึ่งเป็นไปตามแผนดำเนินงานที่จะช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และให้หันมาใช้ระบบรางในการเดินทางเพื่อลดมลพิษทางอากาศ“มั่นใจว่า เมื่อเปิดลงทะเบียนผ่านแอปฯ “ทางรัฐ“ เชื่อว่า ระบบจะมีความพร้อม เพราะจากการลงทะเบียนเงินดิจิทัลถึง 19 ล้านคน ระบบสามารถรองรับได้ ดังนั้น ลงทะเบียนรถไฟฟ้าไม่น่ามีปัญหา ซึ่งคาดว่า น่าจะมีผู้เข้าลงทะเบียนประมาณ 2 ล้านคน”นายสุริยะกล่าวนายสุริยะกล่าวว่า ส่วนการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) พ.ร.บ. การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ.….และพ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร (สส.) วันที่ 6 ส.ค. 2568 ซึ่งจากคณะกรรมาธิการฯ ที่มีพรรคร่วมฯอยู่ด้วย เข้าใจถึงความสำคัญของนโยบายรัฐบาล และเชื่อว่า สส.พรรคฝ่ายค้านก็จะให้การสนับสนุนเช่นกันนายกาจผจญ อุดมธรรมภักดี ผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า รฟม.ได้เตรียมความพร้อมรองรับนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย ซึ่งล่าสุด ได้มีการเปิดตัวบัตร Mangmoom EMV โดยร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ร่วมธุรกิจ (EMV Contactless) ซึ่งจะเป็นบัตรโดยสารที่ใช้กับรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายได้ ทั้งนี้ เพื่อเยียวยากับผู้ที่ถือบัตรโดยสาร MRT Plus (บัตรเติมเงิน) ซึ่งจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ 20 บาทตลอดสายได้เนื่องจากระบบของบัตรไม่รองรับ ดังนั้น ผู้โดยสาร สามารถนำบัตร MRT PLUS มาคืนและรับเงินที่เหลือในบัตร และหากประสงค์เข้าร่วมโครงการ 20 บาทตลอดสาย สามารถซื้อบัตร Mangmoom EMV และลงทะเบียนบัตรในแอป”ทางรัฐ” ร่วมใช้สิทธิ์ ต่อไปโดย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2568 เป็นต้นไป ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตร Mangmoom EMV ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ทั้ง 16 สถานี โดยมีราคาจำหน่ายในช่วงโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2568 เพียงใบละ 150 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตร 50 บาท และมูลค่าในบัตร 100 บาท) จากราคาปกติ 250 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตร 150 บาท และมูลค่าในบัตร 100 บาท) และยังสามารถสมัครและออกบัตรได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยมีค่าธรรมเนียมรวม 92 บาท (ค่าธรรมเนียมออกบัตร 50 บาท และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ 42 บาท) สำหรับบัตรทุกประเภท ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีผู้ว่าฯรฟม.กล่าวว่า ค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายนั้น มีประเด็นสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน สายสีชมพู และสายสีเหลือง ซึ่งรฟม.เริ่มเจรจากับเอกชน กรณีมีการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บอัตราค่าโดยสารไปจากเงื่อนไขสัญญา ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายได้มีการหารือกระทรวงคมนาคม ในรายละเอียดเพื่อความรอบคอบ