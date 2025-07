"รถไฟฟ้า 20 บาท"ใช้ได้ 8 สายแต่ไม่ทุกคน เริ่ม 1 ต.ค.68 กางเงื่อนไขจ่ายด้วยบัตร EMV หรือแรบบิท เท่านั้น บัตรเติมเงิน MRT หมดสิทธิ์

ครม. ไฟเขียวขยาย"รถไฟฟ้า 20 บาท" ใช้ได้ 8 สาย เปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ ส.ค.เริ่มใช้ 1 ต.ค.68"สุริยะ"มั่นใจประชาชน-ประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุด เปิดเงื่อนไขต้องจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตร EMV หรือ Rabbit Card เท่านั้น ส่วนบัตรเติมเงินอื่น หมดสิทธิ์นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 8 ก.ค.2568 มีมติเห็นชอบ มาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 20 บาทตลอดสาย เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2568 ครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 8 สาย ประกอบไปด้วย รถไฟฟ้าสายสีเขียว,สีทอง,สีเหลือง,สีชมพู,สีน้ำเงิน,สายสีม่วง,สายสีแดง และ สายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ (ARL) โดยมาตรการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาการดำเนินมาตรการ 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2568 ถึง 30 กันยายน 2569 หรือตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการขยายมาตรการจากปัจจุบันที่ใช้ได้กับรถไฟฟ้า 2 สาย คือสายสีแดงและสีม่วงทั้งนี้ เนื่องด้วยผู้ให้บริการรถไฟฟ้าในปัจจุบันมีรูปแบบสัญญาสัมปทานและสัญญาจ้างเดินรถที่มีข้อกำหนดหรือเงื่อนไขทางธุรกิจแตกต่างกัน จึงได้กำหนดให้ประชาชนต้องลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่กำหนดบนแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" เพื่อรองรับการใช้งานตามโนบาย โดยเงื่อนไขนั้นการลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวบุคคลที่มีสัญชาติไทย โดยระบุเลขที่บัตรประชาชน 13 หลัก บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรโดยสาร (Rabbit Card ที่ลงทะเบียน) ที่จะใช้งานกับระบบรถไฟฟ้า ผ่านแอปฯ “ทางรัฐ”ทั้งนี้ บัตรที่ได้รับการยืนยันการลงทะเบียนจะได้สิทธิโดยอัตโนมัติ เมื่อใช้งานหลังจากเริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 68 ครอบคลุมทั้งโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง 8 สายที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน@ ราคา 20 บาท ไม่ทุกคนเฉพาะจ่ายด้วยบัตร EMV หรือ Rabbit Card เท่านั้นสำหรับการใช้บริการค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสายนั้น ต้องชำระค่าโดยสารด้วย บัตร EMV Contactless (Visa/Mastercard) ซึ่งจะใช้ได้กับรถไฟฟ้า 6 สาย คือ สายสีแดง, สีน้ำเงิน, สีม่วง, สีชมพู, สีเหลือง, ARL (ไม่รวมสีทองและสีเขียว) ส่วนการชำระด้วยบัตร Rabbit Card ใช้ได้กับสายสีเขียว, สีทอง, สีเหลือง, สีชมพู ซึ่งเป็นโครงข่ายที่มีกลุ่ม BTS เป็นผู้ให้บริการ และคาดว่าในอนาคตจะมีการเปิดระบบสแกน QR Code ในมือถือแทนการใช้บัตร เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนายสุริยะ กล่าวว่า ภายในเดือน สิงหาคม 2568 จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าโดยสาร 20 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ" และภายใน 1 ตุลาคม 2568 จะเริ่มดำเนินมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า สูงสุด 20 บาทตลอดสายตามนโยบายรัฐบาล และภายหลังจากนั้นจะมีกระบวนการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้โครงสร้างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง"มาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย จะเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้บริการสาธารณะ ลดภาระค่าครองชีพแก่ประชาชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณะของรัฐเพื่อเดินทางถึงปลายทางด้วยระบบรถไฟฟ้า ที่มีความปลอดภัย สะดวก ตรงเวลา และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในราคาค่าโดยสารที่เข้าถึงได้ตามนโยบายของรัฐบาล เกิดการใช้ความจุของโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดความคุ้มค่าจากผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางราง ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง ลดความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ และเพิ่มมูลค่าความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นส่วนสนับสนุนการลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน ลดปัญหาการจราจรติดขัด และลดการใช้พลังงานน้ำมันลดปริมาณมลพิษจากการจราจร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้คุณภาพอากาศในพื้นที่ตามแนวสายทางและข้างเคียงให้ดีขึ้น" นายสุริยะ กล่าวโดยมาตรการอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุด 20 บาทตลอดสาย มีเป้าหมายที่จะให้ใช้ครอบคลุมโครงข่ายเส้นทางรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่จะมีทั้งสิ้น จำนวน 13 เส้นทาง ระยะทางรวม 279.84 กิโลเมตร 194 สถานี โดยปัจจุบัน เปิดให้บริการแล้ว 10 เส้นทาง อีก 3 เส้นทางที่เหลือคือสายสีส้ม อยู่ระหว่างก่อสร้าง สายสีเทาและสีน้ำตาลอยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาและนำเสนอขออนุมัติโครงการ@ตั้งกองทุนตั๋วร่วม หาเงินอุดหนุนส่วนต่างรายได้ให้เอกชนสำหรับแนวทางการชดเชยรายได้ค่าโดยสารจากการดำเนินมาตรการ จะมาจากกองทุนส่งเสริมระบบตั๋วร่วม หรือแหล่งเงินอื่นที่เหมาะสม ทั้งนี้ยังได้ประมาณการผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการดำเนินมาตรการดังกล่าวในช่วง 1 ปี ในเชิงปริมาณและมูลค่าจากจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่ได้รับผลประโยชน์ จะประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ ประเมินจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ 7,360.43 ล้านบาท 2. ด้านสังคม ประเมินจากค่าความสุข และ การลดมูลค่าความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ 2,612.02 ล้านบาท และ 3. ด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินจากการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 77.28 ล้านบาท รวม ทั้ง 3 ด้านประเมินเป็นประโยชน์ในงบประมาณ 2569 รวม 10,049.73 ล้านบาท@ไม่ลงทะเบียนแอปฯทางรัฐ- MRT Plus- บัตรเติมเงิน สีแดง แอร์พอร์ตลิงก์ ไม่มีสิทธิ์ทั้งนี้ มาตรการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จะไม่ครอบคลุมกรณีใช้บัตรโดยสารแบบเติมเงิน ทั้ง MRT Plus ของสายสีน้ำเงิน-ม่วง หรือบัตรเติมเงิน (Stored Value Card) ของรถไฟฟ้าสายสีแดง โดยจะต้องจ่ายค่าโดยสารในอัตราปกติ เพราะผู้จะได้รับสิทธิ์ 20 บาทตลอดสาย นอกจากต้องลงทะเบียนด้วยเลข 13 หลักบัตรประชาชนผ่านแอปฯ”ทางรัฐ”แล้ว บัตรที่ใช้จ่ายค่าโดยสาร ยังกำหนดเพียง 2 ประเภท คือ บัตร EMV (บัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร แต่กรณีเป็นบัตรเดบิต จะให้ใช้ได้เฉพาะธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ของธนาคารอื่นใช้ไม่ได้ ก็จะไม่ได้สิทธิ์ใช่หรือไม่ ซึ่งขณะนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ ยังไม่รับทราบข้อเท็จจริงดังกล่าวและเข้าใจว่าจะได้รับสิทธิ์ 20 บาทตลอดสายเหมือนกันหมด ซึ่งคาดว่า จะมีผู้ได้รับประโยชน์จากรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายไม่เท่าเทียมกันทุกคนอย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าว ทางหน่วยงานภาครัฐมองว่า ผู้ถือบัตรเติมเงิน MRT และสายสีแดงมีจำนวนไม่มากนัก และในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบให้ชำระค่าโดยสารด้วยการสแกน QR Code ในมือถือแทนการใช้บัตรโดยสาร ซึ่งจะทำให้ทุกคนเข้าถึงราคา 20 บาทตลอดสายได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งขณะนี้จึงควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจ ว่า จะได้รับสิทธิ์ ค่าโดยสาร 20 บาท อย่างไร