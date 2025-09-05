“ว่าที่นายกฯ หนู” โชว์สปิริตอยู่สภาต่อจนปิดการประชุม ก่อนเข้าพรรคภูมิใจไทย

"อนุทิน" ออกไปกรายบพ่อที่ รพ.แล้วกลับเข้าสภา ร่วมประชุมพิจารณากฎหมายต่อ จนปิดประชุมสภา ก่อนเข้าพรรคภูมิใจไทย
วันนี้(5 ก.ย.) เมื่อเวลา 18.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล ว่าที่นายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับเข้าสภาผู้แทนราษฎรหลังจากออกไปกราบพ่อที่โรงพยาบาล เพื่อมาเข้าร่วมประชุมสภาร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ…. ซึ่งเป็นหนึ่งในร่างที่นายอนุทินเป็นผู้เสนอเอง
อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่า การกลับเข้าสภานายอนุทินไม่ได้เข้าบริเวณด้านหน้าอาคารตามปกติ แต่ได้ลงชั้นB2 และขึ้นห้องประชุมทันที และอยู่ร่วมพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวจนจบ และออกจากสภาในเวลา 21.15 น. โดยยังไม่ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับสื่อมวลชน และออกจากสภาไปชั้นบีสองเพื่อไปยังพรรคภูมิใจไทยทันที