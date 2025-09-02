“ฉลาด” แจงนัดวิป 3 ฝ่าย 3 ก.ย.จัดคิวกม.ค้างไม่ใช่โหวตนายกฯ ปัดเร่งเคลียร์กม.เพื่อรับยุบสภา

รองปธ.สภา เคลียร์ปม นัดวิป 3 ฝ่าย 3 ก.ย. เป็นเพียงการจัดคิวกม.ค้างไม่ใช่วาระโหวตนายกฯ ขึ้นอยู่กับใครรวบเสียงได้มากสุด เสนอให้ปธ.สภาฯเคาะวัน ปัดเร่งเคลียร์กม.เพื่อรับยุบสภา ชี้ทุกฝ่ายเห็นพ้องทำเพื่อปชช.
วันนี้ (2ก.ย.) นายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 แถลงข่าวชี้แจงถึงการนัดหมายประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันพรุ่งนี้(3 ก.ย.) ว่า จะเป็นการพิจารณาวาระในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในที่3-5 ก.ย. โดยกำหนดให้วันที่3 ก.ย. เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่เสนอโดยสส. และประชาชน วันพฤหัสบดีที่4 ก.ย. เป็นเรื่องญัตติต่างๆ ส่วนวันที่ 5 ก.ย. เป็นการพิจารณาร่างกฎหมายที่คณะรัฐมนตรีเสนอเข้ามา
“ทางวิป3 ฝ่ายต่างเห็นว่าเรามีร่างกฎหมายค้างอยู่ในวาระจำนวนมาก จึงควรกำหนดวาระพิเศษขึ้นมาโดยเพิ่มวันศุกร์ ซึ่งมีการตกลงกันมาก่อนแล้ว ไม่ใช่เป็นการเปิดสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี”
ส่วนวาระการเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ขึ้นอยู่กับความพร้อมของฝ่ายการเมือง หากกลุ่มการเมืองใดรวบรวมเสียงได้มากสุด ก็เสนอมายังสภา เพื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรบรรจุระเบียบวาระ หากสามารถได้ข้อสรุปในวันพรุ่งนี้ก็มีความเป็นได้เร็วที่สุดคือวันที่ 5 ก.ย. หรือไม่ก็สัปดาห์หน้า
ส่วนการเร่งเคลียร์กฎหมายที่ค้างอยู่ในสภา นั้น นายฉลาดกล่าวว่า เรื่องนี้พึ่งมีเข้ามาก่อนวันที่ 29 ส.ค. ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะวิจิฉัยคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร แต่เรากำหนดการพิจารณากฎหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันเพื่อผ่านกฎหมายเพื่อประชาชน ไม่ใช่การเร่งรัดเพื่อรับมือกับการยุบสภาแต่อย่างใด