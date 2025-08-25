"ธีระชัย" ชี้รถไฟฟ้า 20 บาทเป็นไปได้ยาก รัฐเสี่ยงแบกหนี้แฝงระยะยาว เน้นเฉพาะเส้นทางที่แรงงานใช้จำนวนมากดีกว่า

รองหัวหน้า พปชร.มอง รถไฟฟ้า 20 บาทเป็นไปได้ยาก ชี้ รัฐเสี่ยงแบกหนี้แฝงระยะยาว แนะ เน้นเฉพาะเส้นทางที่แรงงานใช้จำนวนมาก ลดต้นทุนการเดินทาง ตั้งกองทุนช่วยเหลือผ่านระบบการ์ดตั๋วเฉพาะบุคคล
วันนี้ (25 ส.ค. 68) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเศรษฐกิจ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนโยบายรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายว่า เป็นไปได้ยาก เนื่องจากโครงสร้างสัญญาสัมปทานของแต่ละเส้นทางแตกต่างกัน และจะก่อภาระแก่งบประมาณโดยรัฐบาลจะต้องชดเชยรายได้แก่เอกชนจำนวนมหาศาล เบื้องต้นคาดไม่ต่ำกว่า 15,000–20,000 ล้านบาทต่อปี และจะเพิ่มขึ้นอีกตามการขยายเส้นทางรถไฟฟ้า และยังติดปัญหา ‘ตั๋วร่วม’ ที่ล่าช้ามานาน รวมทั้งจะเป็นการชดเชยที่เอื้อประโยชน์แก่เอกชนเกินความจำเป็น
นายธีระชัย กล่าวว่า รัฐบาลอย่ายื้อเดินหน้านโยบายนี้เพียงเพื่อหวังคะแนนนิยม เพราะจะยิ่งซ้ำเติมประชาชนที่กำลังเผชิญภาระค่าครองชีพสูง และอาจมองว่ารัฐบาลให้สัญญาเกินจริงจนนำไปสู่วิกฤตทางการคลังในอนาคต
นายธีระชัย เสนอโดยระยะสั้นให้รัฐอุดหนุนเฉพาะเส้นทางที่แรงงานใช้จำนวนมาก เช่น เส้นทางเชื่อมปริมณฑลเข้าสู่ย่านธุรกิจ โดยจ่ายชดเชยแก่ผู้ประกอบการเป็นรายหัวจำกัดห้วงเวลาเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วนในวันทำงาน ระยะกลางให้เร่งดำเนินการตั๋วร่วมเพื่อออกตั๋วในรูปแบบการ์ดแก่กลุ่มรายได้น้อยและแรงงาน จัดตั้งกองทุนระบบขนส่งสาธารณะ เปิดเผยตัวเลขการใช้จ่าย เก็บเงินรายเดือนจากเจ้าของรถยนต์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในลักษณะเก็บภาษีเฉพาะ ใช้อุดหนุนตรงผ่านการเพิ่มเครดิตในการ์ดตั๋วของแต่ละบุคคล
“เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงตัวเลข 20 บาท แต่คือความจริงใจในการบริหารเศรษฐกิจ หากรัฐบาลกล้าพูดความจริงและสร้างระบบที่ยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ผู้เสียภาษีทั้งประเทศ จะได้ทั้งความเชื่อมั่นและผลลัพธ์ที่แท้จริง มากกว่าการเร่งสร้างภาพทางการเมือง” นายธีระชัย กล่าว