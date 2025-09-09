"นายกฯหนู" สะอึก "แม้ว" ถูกจำคุก 1 ปี เสียใจ คนเคยบริหารประเทศ ต้องเจอสภาพนี้

"อนุทิน" สะอึก ! เห็นใจ “ทักษิณ” หลังศาลฎีกาบังคับโทษจำคุก 1 ปี บอกเสียใจ คนเคยบริหารประเทศ ต้องเจอสภาพนี้
วันนี้ (9ก.ย.) ที่พรรคภูมิใจไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้บังคับโทษจำคุก 1 ปี นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดย ระบุสั้นๆ ว่า “ผมก็เสียใจ ผมก็เห็นใจท่าน” คนระดับท่าน คนระดับนี้ที่บริหารประเทศมา ตนก็ไม่อยากให้ท่านมาเจอสภาพเช่นนี้
ทั้งนี้ นายกรัญมนตรี มีท่าทีเศร้า เมื่อได้ยินผู้สื่อข่าวถามคำถาม และพูดด้วยน้ำเสียงสะอึก ระหว่างตอบคำถามกรณีนายทักษิณ