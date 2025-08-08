ทช.เปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง เฉลิมพระเกียรติ”พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

กรมทางหลวงชนบท เปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา 12 แห่ง ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2568 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจะทำการเปิดไฟประดับสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมจำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง ได้แก่
สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์, สะพานกรุงธน (ซังฮี้), สะพานพระพุทธยอดฟ้า, สะพานพระปกเกล้า, สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, สะพานภูมิพล 1, สะพานภูมิพล 2, สะพานกรุงเทพ, สะพานพระราม 3, สะพานพระราม 4, สะพานพระราม 5, และสะพานพระราม 7
โดยจะเปิดไฟประดับ จำนวน 4 วัน ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 10 ถึง วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 - 21.00 น.
และสำหรับในวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา จะทำการเปิดไฟประดับสะพาน ตั้งแต่เวลา 19.00 - 24.00 น. เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ รวมถึงสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงวันสำคัญของชาติ