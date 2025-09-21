(คลิป)น้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมแล้ว 4 อำเภอ จ.อ่างทอง ชาวบ้านเดือดร้อนกว่า 1,013 ครัวเรือน

อ่างทอง – สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทองยังน่าห่วง ล่าสุดน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 4 อำเภอ รวม 1,013 ครัวเรือน ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังเร่งระบายน้ำลงท้ายเขื่อน 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
วันนี้ (21 ก.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ของ จ.อ่างทอง ล่าสุดมีผู้ได้รับความเดือดร้อนรวมแล้ว 1,013 ครัวเรือน ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวิเศษชัยชาญ 4 ตำบล 26 หมู่บ้าน 626 ครัวเรือน อำเภอป่าโมก 4 ตำบล 11 หมู่บ้าน 208 ครัวเรือน อำเภอไชโย 8 ตำบล 24 หมู่บ้าน 106 ครัวเรือน อำเภอเมืองอ่างทอง 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน 73 ครัวเรือน
ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาได้เพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านสถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง อยู่ที่ 8.38 เมตร สูงกว่าจุดวิกฤตที่กำหนดไว้ 8 เมตร แต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งซึ่งมีเขื่อนกั้นน้ำอยู่ที่ 10 เมตร โดยมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,183 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำให้เก็บของขึ้นที่สูง และเตรียมพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก