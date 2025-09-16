ผู้ว่าฯอ่างทอง ลงพื้นที่จุดเสี่ยง แจ้งประชาชนเตรียมรับมือป้องกันน้ำเพิ่มสูงขึ้น

อ่างทอง – ผู้ว่าฯอ่างทอง เตรียมพร้อมป้องกัน รับสถานกานการณ์ เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 – 2,500 ลบ.ม./วินาที แบบขั้นบันได คาดน้ำเพิ่มอีก 30-60 เชนติเมตร ลงพื้นจุดเสี่ยงให้กำลังใจชาวบ้าน เร่งวางกระสอบทรายและตั้งเครื่องสูบน้ำสกัดจุดรั่วซึม
วันนี้ิ( 16 ก.ย.) นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง เตรียมพร้อมป้องกัน รับสถานกานการณ์ เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,000 – 2,500 ลบ.ม./วินาที แบบขั้นบันได คาดน้ำเพิ่มอีก 30-60 เชนติเมตร ลงพื้นจุดเสี่ยงในจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ พูกคุยให้กำลังใจชาวบ้านหน่วยงานราชการ เร่งวางกระสอบทรายเสริมตามคันดินจุดเสี่ยง และตั้งเครื่องสูบน้ำสกัดจุดรั่วซึมริมเขื่อน
โดยพื้นที่ หมู่ 5 -6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ระดับน้ำในคลองโผงเผง สาขาแม่น้ำเจ้าพระยา เพิ่มสูงต่อเนื่อง ชาวบ้านพร้อมหน่วยงานราชการรวมพลังป้องกัน กรอกกระสอบทราย เร่งวางกระสอบทรายเสริมตามคันดินเพื่อป้องกันบ้านเรือนประชาชนภายในเขตคันกั้นน้ำกว่า 200 หลังคาเรือน ซึ่งอยู่ระหว่างเร่งเสริมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
ด้าน สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดอ่างทอง ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 4 อำเภอ อำเภอไชโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอป่าโมก และอำเภอเมืองอ่างทอง บ้านชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน782 ครัวเรือน 18 ตำบล 52 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบแล้ว จำนวน 3 อำเภอ 5ตำบล 10หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับผลกระทบจำนวน 70 ราย นาข่าว 780ไร่ พืชสวน 4ไร่
ท
ล่าสุด เขื่อนเจ้าพระยาระบายลงสู่ท้ายเขื่อน2,000 ลบ.ม./วินาที ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาที่ สถานี โทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จ.อ่างทอง ระดับน้ำสูง 8.03 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,059 ลบ.ม./วินาที จังหวัดอ่างทอง ประกาศเตือน ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด