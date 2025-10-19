xs
น้ำเจ้าพระยาหนุนสูง! ชุมชนเกาะพระ กลางแม่น้ำอยุธยา ถูกน้ำท่วมทั้งเกาะ เหมือนบ้านลอยน้ำกลางทะเลสาบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



พระนครศรีอยุธยา – น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายเพิ่ม ส่งผลน้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นท่วมชุมชนเกาะพระ อ.บางปะอิน ทั้งเกาะ พื้นที่กว่า 200 ครัวเรือนถูกน้ำล้อมรอบจนกลายเป็นเหมือนบ้านลอยน้ำกลางแม่น้ำ ชาวบ้านต้องจอดรถบนสะพานใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ แล้วใช้เรือสัญจรเข้าออกแทนถนน

วันนี้ ( 19 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้มวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และแม่น้ำน้อย รวมถึงคลองสาขาต่างๆ ระดับน้ำที่ก่อนหน้านี้ลดลงไปประมาณ 10 เซนติเมตร กลับเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง ทำให้หลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมซ้ำ

โดยเฉพาะที่ ชุมชนเกาะพระ หมู่ 7 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน ซึ่งเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยา มีบ้านเรือนประมาณ 200 ครัวเรือน ล่าสุดจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ว่าพื้นที่ถูกน้ำท่วมทั้งหมด เหมือนบ้านเรือนลอยอยู่กลางทะเลสาบขนาดใหญ่

ปกติชาวบ้านที่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะจอดไว้ที่ฝั่งวัดยม แล้วใช้เรือข้ามแม่น้ำเข้าชุมชน แต่เมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการก่อสร้าง สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา จากฝั่งวัดยมมายังเกาะพระ และเพิ่งแล้วเสร็จราว 1 เดือน ทำให้ชาวบ้านดีใจที่สามารถนำรถข้ามกลับมาจอดที่บ้านได้ แต่ไม่นานนัก น้ำก็ท่วมทั้งเกาะจนต้องย้ายรถขึ้นไปจอดบนสะพานหรืออีกฝั่งของแม่น้ำแทน

ชาวบ้านเผยว่า น้ำท่วมในพื้นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาแล้ว 1–2 เดือน โดยน้ำขึ้นลงหลายรอบ ทำให้ต้องใช้เรือพายเข้าออกจากชุมชนทุกวัน ก่อนเปลี่ยนมาขับรถหรือรถจักรยานยนต์ต่อจากจุดจอดบนสะพาน เพื่อไปทำงานและซื้ออาหาร ยอมรับว่าช่วงหน้าน้ำลำบากมากโดยเฉพาะเรื่องการเดินทาง

ขณะเดียวกัน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายงานว่า ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมแล้ว 12 อำเภอ 153 ตำบล 933 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 52,413 ครัวเรือน โดยเฉพาะอำเภอบางปะอิน ได้รับผลกระทบมากที่สุด จำนวน 12 ตำบล 88 หมู่บ้าน รวมกว่า 7,702 ครัวเรือน










