น้ำท่วมอยุธยาขยายวงกว้าง 10 อำเภออ่วม 57,497 ครัวเรือนเดือดร้อน “วัดเชิงท่า” โบราณสถานสมัยพระเจ้าอู่ทองจมน้ำ

พระนครศรีอยุธยา - น้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาระบายลงท้ายเขื่อนสูงต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา–แม่น้ำน้อยเพิ่มสูง เอ่อท่วม 10 อำเภอทั่วอยุธยา 57,497 ครัวเรือนเดือดร้อน ขณะเดียวกัน “วัดเชิงท่า” โบราณสถานเก่าแก่สมัยกรุงศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ น้ำท่วมโบสถ์–วิหารสูงกว่า 1 เมตร
วันนี้( 8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากที่ เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ปรับการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อน อัตรา 2,700 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ระดับน้ำใน แม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้านี้ ชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย น้ำท่วมสูง กระทบความเป็นอยู่กับพี่น้องประชาชนอย่างหนัก รวมถึงโบราณสถานริมแม่น้ำ
สถานการณ์น้ำท่วมภาพรวมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม 10 อำเภอ 132 ตำบล 902 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อนสูงถึง 57,497 ครัวเรือน 10 อำเภอที่ยังได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูง ได้แก่ อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน อำเภอบางปะหัน อำเภอบางซ้าย อำเภอบ้านแพรก และ อำเภอลาดบัวหลวง
ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระดับน้ำในคลองคูเมือง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นคลองรับน้ำจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ได้เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่ง เอ่อเข้าท่วมชุมชนริมฝั่งคลอง และไหลทะลักเข้าพื้นที่ วัดเชิงท่า ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเกาะเมือง
วัดเชิงท่าเป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปัจจุบันน้ำจากคลองคูเมืองได้ไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ต่ำของวัด ความสูงราว 1 เมตร โดยเฉพาะในส่วนของโบสถ์ วิหารเก่า และแนวกำแพงวัด ขณะที่บริเวณลานวัด กุฏิพระสงฆ์ ศาลาการเปรียญ และถนนหน้าวัด ยังไม่ถูกน้ำท่วม
พระสุรพล พระลูกวัดเชิงท่า เปิดเผยว่า น้ำเริ่มเข้าท่วมเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืน วันที่ 7 ที่ผ่านมา ระหว่างที่จำวัดอยู่ในกุฏิ ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนบอกว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมวัดแล้ว จึงรีบลุกขึ้นมาช่วยกันยกของจากที่ต่ำขึ้นที่สูง ทางวัดได้วางแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำไว้ตลอดแนว แต่เนื่องจากคลองคูเมืองรับน้ำมาจากทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสัก ทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจนปริ่มแนวกระสอบทราย
น้ำได้ไหลเข้ามาทางด้านข้างของวัด ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ยังไม่มีแนวป้องกัน ส่งผลให้โบราณสถานภายในวัดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร พระสุรพล ระบุว่า หากระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจท่วมสูงกว่า 2 เมตร และหากน้ำขังเป็นเวลานาน อาจสร้างความเสียหายต่อโบราณสถานได้และยังพบ ว่าบริเวณชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงวัดและอยู่ติดกับคลองคูเมือง ฝั่ง นอกเกาะเมือง ก็ถูกน้ำเข้าท่วมบ้าน เรือนแล้วด้วย
สำหรับวัดเชิงท่าแห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครและภาพยนตร์แนวย้อนยุคหลายเรื่อง หนึ่งในนั้นคือ “ บุพเพสันนิวาส ” ที่มีฉากสำคัญถ่ายทำภายในบริเวณวัด ปัจจุบันประชาชนยังสามารถเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถ ศาลา และโบสถ์ส่วนบนยังไม่ถูกน้ำท่วม